专家：本地死于冠病并发症者 很可能都感染德尔塔变种病毒

（早报讯）单是本月，本地已有八人死于冠病并发症，平均每两天就有一起。受访专家指出，死者很可能都感染德尔塔变种病毒。当中绝大部分都未接种冠病疫苗，这可能会推动更多年长者前去接种。

自7月24日以来，本地已有九人死于冠病。传染病专家梁浩楠医生接受《联合早报》访问时指出，这些死者很可能都感染了德尔塔变种病毒。

他也说，虽然这种毒株传染性较高，目前没有足够证据显示它比一般冠病病毒更有杀伤力，关键还是得看患者年龄与病史。“会出现更多死亡病例，主要是因为受感染的都是年长者，当中还有不少人有其他病症。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授也指出，虽然卫生部没有公布这些死亡病例感染哪种病毒，但我国近期的感染群都由德尔塔变种病毒引起，他相信大部分甚至所有死者应该都感染了这种毒株。

完成接种的90岁老翁病逝 专家：疫苗非灵丹妙药

最新一起死亡病例是已完成两剂疫苗接种的90岁老翁，昨天因冠病并发症逝世。这是本地首起已完成接种的死亡病例。

对此，梁浩楠指出，虽然这名死者已完成接种，但疫苗并非灵丹妙药，“这就像系安全带一样，虽然能挽救生命，但不能挽救所有人的性命。”

他也说，变异后的病毒不再与现有疫苗完全匹配，这会降低疫苗的功效。“这就跟流感疫苗一样，如果与流感病毒匹配，疫苗的效能就较高。不匹配的话就需要更新疫苗，但目前尚未出现针对德尔塔病毒的疫苗。”

梁浩楠指出，本地每隔几天就出现死亡病例的趋势令人担忧，尤其是还有一部分年长者尚未接种疫苗。“如今出现完成接种者死亡的病例，一些年长者可能更不愿意接种，但是这些人的立场本来就很难改变。”

张毅颖则认为，大部分死者都是未接种的年长者，反而会成为一种警惕，推动其他年长者前去接种。

不过他也提醒，已有其他疾病的年长者在接种后仍应严格遵守其他防疫措施，包括出门时戴好口罩、勤洗手及避开人潮。“接种疫苗只是一层保护，必须要配合防疫措施，才能真正保护到大家。”

年轻人死亡风险低 但患有疾病者仍有风险

梁浩楠也说，年轻人的死亡风险远比年长者低。“受感染后身体就得承受压力，只要越年轻越健康，就越能承受得起压力。”

张毅颖同样指出，年轻冠病患者死亡的风险较低。“我国去年疫情最严重的时候，虽然每天有数以千计的新增病例，但大部分是年轻强壮的客工，当时死亡率非常低。这个情况也反映在其他国家。”

不过张毅颖提醒，患有疾病的年轻人甚至是年幼孩童，也会面临死亡风险。

“只要患有慢性或呼吸疾病，一旦感染冠病就很可能会引发重症。因此我强烈鼓励符合条件者接种疫苗，这不仅能保护接种者，也能降低社区暴发疫情的风险。”