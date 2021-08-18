7万名公积金会员退休户头 获政府总值4000万元填补

（早报讯）7万名公积金会员的退休户头将在退休户头配对填补计划下，获得政府总值约4000万元的填补。政府将在明年1月，将填补额存入会员户头。

根据中央公积金局今天（8月18日）发出的文告，这7万名公积金会员中，八成的退休户头首次获得填补，九成的填补金额至少600元。约四成会员的填补是由亲人存入，多数来自孩子。

公积金局今年推出为期五年的退休户头配对填补计划（Matched Retirement Savings Scheme），旨在帮助公积金退休存款不足的年长者。符合条件者在退休户头每填补一元，政府就会为他们填补一元，每年最多为他们填补600元。

受益者须介于55岁至70岁，公积金退休户头存款少于基本退休存款，月入不超过4000元。基本退休存款会逐年调高，今年为9万3000元。

受益者也不可拥有超过一个房地产，住宅年值不可超过1万3000元。年值是房地产出租一年估计可收取的租金。

填补退休户头每月可享有更高入息

公积金局退休储蓄部门署长王伟锦说，看到更多年长者第一次为退休户头填补，以从政府的一元对一元填补和具吸引力的公积金利率受惠，这是令人鼓舞的。他也特别欣慰看到孩子为符合条件的父母填补退休户头。

他吁请符合条件、但未填补退休户头的公积金会员和家属，尽早进行填补，因这笔填补加上政府资助有助会员退休时，每月享有更高的入息。

为获取政府今年的配对填补，符合条件者须在今年底前，以现金填补退休户头。任何人都能会符合条件者填补退休户头，包括会员本身、亲人或雇主等。

会员可登入公积金网站或下载myCPF手机应用，随时填补公积金退休户头。欲知更多退休户头配对填补计划的详情，可上网cpf.gov.sg/mrss查询。