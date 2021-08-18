本地多所大学未来两月举行实体毕业礼

（早报讯）随着防疫措施逐步放宽，本地多所大学预计将在下来两个月举行实体毕业典礼。

新加坡国立大学周一（8月16日）在网站上宣布，2020年及2021年的毕业生将在10月1日至24日，迎来期盼已久的实体毕业典礼。

国大在文告中指出，今年5月本地疫情加剧，原定在6月17日举行的实体毕业典礼只好搁置。不过，随着疫苗接种率提升，全国逐步松绑，国大决定再次筹办实体典礼。

该校2020年和2021年的毕业生共有2万3500名，于今年6月26日至7月3日进行了60场线上毕业典礼，这是国大首次将典礼活动转到线上。

国大在5月宣布将实体典礼转为线上时，引起不少学生的不满，更有人在网上发起请愿，要求延迟办实体典礼，逾1500人签署了请愿书。

据了解，国大毕业生在本周一傍晚收到学校的电邮通知，昨天起可注册参与毕业典礼，每名毕业生能携带最多两个嘉宾。

出于安全考量，实体典礼的参与者必须完成疫苗接种或在典礼前的24小时内进行抗原快速检测，学校将为参与者支付检测费用。另外，所有参与者也只能坐在指定好的座位，以减少互动。

新加坡理工大学和新跃社科大学则分别在昨天和今天，开放实体毕业典礼的注册活动。

新工大的网站显示，该校的毕业典礼暂定为10月19日到22日，每天进行两场到三场典礼活动，并同步直播。新跃社科大学的毕业典礼则将于同月的5日至13日举行。

另一方面，南洋理工大学早在7月电邮通知应届毕业生，将于9月17日至10月2日举行实体毕业典礼，每天会有一到四场典礼活动。据了解，9月27日至10月1日的那个星期是南大的学校假期。

与国大相同，每名毕业生可注册两个嘉宾，所有参与者须完成疫苗接种或进行抗原快速检测。南大昨天也发电邮告知毕业生，除了之前提到的辉瑞／复必泰和莫德纳疫苗之外，完成接种获世界卫生组织紧急授权使用疫苗的参与者也无需进行抗原快速检测。

南大于今年3月完成2020年毕业生的实体毕业典礼，典礼日期除了和学校假期重叠之外，在典礼举行期间，多数实体课程也转到线上。

另据新加坡管理大学的网站，该校将在下周二至四举行线上典礼，但会观察情况，再决定是否在第四季度为2020年和2021年的毕业生举办实体典礼。

今年毕业于国大设计与环境系的洪康慧（23岁，项目工程师），已注册参与10月18日实体典礼，预计将在9月中租借毕业礼服。不过，由于须向公司请假，且感觉“毕业季”已经结束了，因此并没有像之前那样期待毕业典礼。

“实体典礼对我来说不是那么重要，而且因为疫情原因，应该会有诸多限制，让我们不能充分享受实体典礼的乐趣。但我有朋友十分期待毕业典礼，因为在疫情期间顺利毕业让他们觉得很不可思议，所以希望有机会庆祝。”