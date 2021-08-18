调查：公众对咖啡店清洁满意度最低

（早报讯）新一轮的“公共环境清洁满意度调查”结果显示，超过九成受访公众整体上对近期到访过的公共空间的清洁度感到满意，仅比去年低一个百分点。不过，对食肆卫生的满意度整体下降了四个百分点，其中咖啡店表现最差，公众满意度滑落九个百分点。

由新加坡管理大学社会学教授郑宝莲和新加坡国立大学政策研究所高级研究员马修博士所领导，并获环境及水源部（永续发展与环境部前身）资助的第四次“公共环境清洁满意度调查”（Public Cleanliness Satisfaction Survey）在今年2月至5月进行，共有2007名21岁及以上的公民及永久居民参与。

调查显示，共有85%的参与者对食肆清洁度整体感到满意，比上一次调查的89%低，但比2018年（71%）和2017年（69%）的数据有显著进步。参与者对小贩中心卫生的满意度，本次下降了四个百分点至83%，但较2018年的62%和2017年的60%大幅上升。咖啡店的表现跌幅最大，从之前的86%跌至77%，在该项类别中垫底。

调查也发现，咖啡店是在社区空间、公共交通设施和食肆等所有公共场所当中，受访者认为清洁工作最不足的地方。分别有32%和24.2%受访者表示这些地方的清洁打扫工作程度和频次不够，这比该调查所涉及的其他所有地点都要高。

此外，首次加入的针对不同地点公厕清洁程度的调查也凸显了咖啡店厕所的不足。虽然受访公众所提出的如异味严重、缺乏厕纸和马桶座圈或小便池肮脏等也是其他地点公厕面对的问题，但对咖啡店厕所感到满意的受访者只有61.3%，比表现最好的商场厕所95.6%的满意度相差甚远。

上述调查也趁政府在今年6月实施强制归还托盘措施之前，询问了公众对此的态度。结果显示，仅46%受访者在咖啡店用餐时会在超过半数的情况下归还托盘，其中65岁以上的年长者中会归还托盘的比例更低。

马修博士解释，参与调查的公众对食肆清洁度整体满意程度的下滑，可能是因为冠病疫情使公众更重视卫生，尤其是用餐空间的清洁程度。

郑宝莲也说，大部分人都知道应如何保持公共空间的清洁，但仍依赖清洁工人来进行清洁工作。

“受访者提及不归还托盘的主要原因是，清洁工在他们吃完离开座位前就帮忙收走餐具。但由于这是在强制归还托盘措施实施之前的情况，因此我相信随着措施逐渐深入人心，公众会养成新的习惯，主动清理，并提醒他人保持环境清洁。”