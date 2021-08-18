隔18年又犯老毛病 男挥刀伤人监16月

曾多次因伤人入狱，男子成家后改过自新，过去18年都不曾再犯，后来与妻子的感情触礁，去年因偷拍及拿刀伤人再次出现在法庭，昨日（8月17日）被判坐牢16个月。

现年55岁的珀迪本共面对三项控状，包括偷拍、持危险武器蓄意伤人以及通过电子媒介传送猥亵照片。他昨日承认其中两项，另一项则交由法官下判时一并考量。

针对他拿刀伤人的事件，案情揭露，被告和伤者（43岁）早已结怨。

去年9月4日，被告在武吉班让环路第259座组屋底层和朋友一起喝酒，伤者则独自坐在组屋底层其中一家商店外。被告当时要请伤者喝酒，但对方拒绝。

约下午4时10分左右，被告再次走向伤者，两人随之吵了起来，还大打出手。打斗中，被告随手从蔬菜摊的桌上拿了一把刀，刺伤对方左脚小腿两下后逃离。

根据伤者的医药报告，他住院四天，由于小腿肌肉损伤，因此需要约三个月的时间才能复原。

主控官说，被告前科累累，在1991年至1997年之间多次因持危险武器蓄意伤人罪而入狱，也曾被判鞭刑，但他却仍再犯。为了达阻吓作用，也为了保护公众安危，应当严惩。

被告的代表律师则点出，被告2002年遇上前妻，自此改过自新，不再犯罪，两人隔年共结连理，于2005年诞下爱女。他当时找到人生新的责任，当个好老公好爸爸，但后来夫妻俩的感情触礁，如今已离婚。

代表律师说，被告为了家人已改过，案发时只是一时冲动才会铸成大错，如今已悔不当初，承诺将为女儿改过，恳求法官从轻发落。