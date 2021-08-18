无人电单车失控 冲人行道撞伤女子

走在交界处旁的人行道，41岁女子无端端“飞来横祸”遭一辆无人电单车从后方撞上，导致她小腿和眼眶骨折，前后拿了52天病假。

原来这辆无人电单车在案发前行驶在交界处附近，结果被一辆汽车撞上，骑士被抛飞后，电单车则失控径自往前冲撞到走在旁边人行道的女子。

肇祸汽车司机是崔智兴（译音，67岁），他面对一项疏忽驾驶导致他人受伤和一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。被告昨天（8月17日）认罪后，被判坐牢五天和罚款2000元，以及吊销各级驾照一年。

这起事件发生在2019年3月10日晚上7时20分，地点在艾弗烈路（Everitt Road）和如切坊（Joo Chiat Place）的交界处。

案情显示，被告当时开车驶过上述交界处时，没有让路给一辆从对面车道驶过的电单车，结果撞上电单车。

24岁骑士在撞击力下被抛离车座，滚落在地，电单车冲上路堤后仍往前冲上人行道。

此时，走在人行道的女子原本已走过交界处，结果遭无人的电单车从后方撞上，当场倒地受伤。

一名好心路人见状赶紧报警和召救护车，骑士和女子事后被送往樟宜综合医院接受治疗。

骑士的右手、右肘和膝盖蒙受擦伤，女子伤势较重，左小腿和眼眶骨折，头部也有出血现象。她留院观察近一个月，前后共拿了52天病假。