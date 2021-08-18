波涛汹涌狂风大作 民防岸外救船员

船员疑因腰椎间盘突出，在船上无法移动，惊动民防部队到场救援。

民防部队昨日（8月17日）发文，指当局于16日晚上7时05分左右，接获一通求助电话：一艘船停靠在东南岸外，其中一名机组人员严重背痛，动弹不得。

[Marine Rescue Operation @ Southeast of Singapore] Last night at about 7.05pm, SCDF received a call for medical... Posted by Singapore Civil Defence Force on Monday, August 16, 2021

民防部队随后派出两艘拯救船艇到现场支援，当局的海事专家，包括接受相关培训的紧急医疗人员，立刻带着救援和医疗器材上船查看情况。

躺在甲板上的船员虽意识清醒，但疑似因腰椎间盘突出，行动受限，海事专家随即小心翼翼地把船员固定在担架上后，再把他转移到拯救船上。与此同时，民防人员也在拯救船艇（Marine Rescue Vessel）与涉事船只间，建立了一个下降系统。

鉴于当时海浪波涛汹涌，而且还刮着大风，救援和疏散行动须很好地协调，船员最终被安全地转移到拯救船艇的甲板上。

船员事后被带到滨海南码头，送往中央医院接受治疗。