国庆庆典在数个地点演出

（早报讯）今年国庆典礼表演项目一改以往做法，将所有表演者分散到全岛数个地点表演并预先录制，并以虚拟方式融入滨海湾浮动舞台的现场表演。

来自中学和高等教育学府、人民协会、新加坡创价学会（Singapore Soka Association）、新加坡智障人士福利促进会（MINDS）以及新加坡交响乐团的表演者，早前都已在浮动舞台以外的地点完成演出，总人数少过600人。

这些卫星表演地点是：新加坡国立大学操场、杨厝港体育场、星耀樟宜和滨海堤坝演出。

为防止冠病病毒传播的风险，浮动舞台将只有600名表演者，比起2018年上一次在浮动舞台举办国庆庆典时，少了大约七成。

这些卫星表演地点的表演都已预录，并以视频的方式融入本月21日国庆典礼的现场表演。当天在浮动舞台的表演将分为四幕，以不同的主题呈现，并也会采用增强实境技术，让在家中观看的观众有独特的视觉感受。

李月兰（退休人士，76岁）是代表人民协会参与这次国庆庆典的表演者之一，人协这回是在杨厝港卫星地点表演，她也是这次国庆庆典最年长的表演者。学习跳舞超过10年的她，首次参与国庆舞蹈表演项目，所以除了兴奋，也感受到一些压力。

她受访时说：“因为大家的舞蹈需要一起走队形，所以有点难度。虽然不能参与现场的演出，气氛有点不一样，但我还是通过这次的演出结交了很多新的朋友，而能为国庆出一份力是我的荣幸。”