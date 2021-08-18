接种计划扩大至短期证件持有者 符合条件的可直接到接种中心

（早报讯）从今天起，全国疫苗接种计划将扩大至短期证件持有者，符合年龄者可直接到接种中心注射疫苗，无需预约。

卫生部今天发文告说，疫苗接种计划将涵盖短期证件持有者。尽管他们暂时在我国生活，但让这个群体接种疫苗将进一步加强我国的防疫工作。

短期证件持有者包括受训就业证件（Training Employment Pass）、受训工作准证(Training Work Permit)、工作假期证件（Work Holiday Pass）和特别证件持有者。

他们可以直接到接种中心打针，须携带护照与相关工作证件。综合诊疗所和公共卫生防范诊所计划（PHPC）诊所不开放给这组人接种。卫生部不会另外发通知。

此外，符合条件的短期访问证件(简称STVP)持有者也能接种疫苗。他们得连续至少60天在新加坡生活。卫生部指出，他们多数因旅游限制无法回国。

符合条件的STVP持有者将通过所注册的手机号码接到短信，邀请他们上网预约接种时间。卫生部将在下来几天发出短信。

已延长逗留期的STVP持有者，若在本月22日还未收到当局短信，可以上网：www.vaccine.gov.sg/appeal 要求安排接种。卫生部会根据情况评估申请。

针对短期证件持有者的接种服务免费，但他们无法在疫苗致伤经济援助计划（Vaccine Injury Financial Assistance Programme）索取援助金。