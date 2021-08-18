米支付欲把握加密货币付款趋势

（早报讯）数码支付服务公司米支付（MC Payment）看好加密货币付款趋势，它已打算把握数码付款与加密货币这个增长领域的机会。

这是米支付董事会和管理层最近“变天”之后，新领导团队首次发布的企业动向之一。负责制定集团策略方向和发展的新任董事经理陈志强，强调了要把公司发展为区域主要数码支付业者的愿景。

米支付今天（8月18日）闭市后透露，集团已确认东南亚市场多个重要的付款趋势，并列出把握这些新增长领域的一些策略。

它指出，用加密货币付款的交易正在增加。越来越多企业和政府有兴趣创造自己的加密货币。加密货币也被视为对冲通胀的工具，因为冠病19疫情，各国推出了规模庞大的刺激经济措施（形成通货膨胀压力来源）。

此外，东南亚越来越多散户投资者把加密货币视为一种投资，尤其是在越南和菲律宾，根据市场研究公司Statista的一项调查，两成的受访者表示去年曾使用这类数码资产。

另一个米支付想要把握的付款趋势是“先买后付”（Buy Now Pay Later）。米支付表示，亚太区预期是全球增长最快的市场，因为互联网用户大增。“先买后付”旨在消除东南亚人口未充分享有银行服务（underbanked）的情况。根据贝恩公司（Bain & Company）的一份报告，东南亚约70％成人或4亿5000万成人未充分享有银行服务。

米支付今天股价涨4.23％，闭市报0.37元。