（早报讯）亚洲股市周四（8月19日）开盘料将跟随美股挫跌。美国股市周三再度挫跌，因美国联邦储备局会议纪要显示，该局可能在今年较迟时便开始削减刺激经济力度。标普500指数下挫47.81点或1.07％，道琼斯工商指数跌382.59点或1.08％，纳斯达克指数跌130.27点或0.89％。

美国三大股指的期货目前微升0.05％至0.08％。已开市的悉尼股市挫跌0.87％，首尔股市跌0.44％，东京股市跌0.60％。

本地方面，海峡时报指数昨日（18日）回升12.93点或0.41％，闭市报3131.44点。

周四可关注股票：

1.股价在两天内蒸发近四成的纳峰科技（Nanofilm Technologies），昨日宣布将加强与市场沟通，并尽快任命新的首席执行官。公司内部也将讨论是否提供季度业务报告。

该集团上周五发布了低于市场预期的半年业绩和首席运营官辞职的消息。市场对该股的信心受到打击，以致无视管理层看好下半年市场需求的预测，分析师则大砍该股目标价。公司创办人史旭见此，昨日亲自出面向市场信心喊话和作上述表示。

纳峰科技过去三天已进场回购量超过1600万元的股票，助股价回稳。该股昨日股价回升3.67％，闭市报3.96元，三天累计跌幅为34％。

2.新加坡证券投资者协会（SIAS）和新加坡报业控股（SPH）将在本月26日晚上7时举办线上对话会，就集团重组媒体业务的计划与股东进行对话。报业控股首席执行官伍逸松和首席财务官蔡辉松将参与对话，证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）担任主持人。对话会的报名网址是www. sias.org.sg/sph。

报业控股昨日股价持平，闭市报1.89元。

3.房地产发展商传慎控股（Tuan Sing Holdings）昨日闭市后透露，它以5600万元标中杜尼安路870号一栋占地1592.4平方公尺（1万7140平方英尺）的永久地契房地产。该房地产紧邻集团旗下购物中心Link@896，两个地段合起来会更理想，可以更有效率的规划以及提高能见度。

传慎控股昨日股价报0.53元，涨1.92％。

4.力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）昨日闭市后透露，印度尼西亚政府已经逐渐在雅加达和其他爪哇岛及苏拉威西岛的主要城市放宽限制，因疫情已改善。信托的12间零售商场已获准重开，包括Lippo Mall Puri、Lippo Mall Kemang、Pluit Village等，并须遵循某些规定，包括人数限于商场容量的50％等。

力宝商产信托昨日股价持平于0.063元。

5.创值科技（Addvalue Technologies）昨日股价暴涨33.33％至1.2分，完全收复前天股价的30.77％跌幅。创值科技前天闭市后答复新交所询问股票异常交易的原因时说，公司相信其股票最近和目前的大跌，可能是市场受到误导，以为公司的集资安排不成功，而且已经缺乏融资选择来应付偿债义务。创值科技澄清，公司公司对不久后达成集资安排，持谨慎乐观看法。有关详情将在签约后作出发布。

创值科技今早透露，其可重新配置的嵌入式产品相关业务正如期迈向加速增长，在截至2022年3月底财年需满足的订单至少已150万元。集团有信心在2022财年取得300万元订单。

6.数码支付服务公司米支付（MC Payment）昨日闭市后发布企业策略方向，看好加密货币付款趋势，它打算把握数码付款和加密货币这个增长领域的机会。

这是米支付董事会和管理层最近变天之后，新领导团队首次发布的企业动向之一。该公司透露，它已确认东南亚市场多个重要的付款趋势，并列出把握这些新增长领域的一些策略。另一个它想要把握的付款趋势是“先买后付”（Buy Now Pay Later）。

米支付昨日股价涨4.23％，闭市报0.37元。

7.三达控股（Santak Holdings）昨日闭市后透露，其子公司的柔佛工厂已接到马国当局指示，工厂暂停运营七天至8月24日，以预防冠病传染。该工厂因出现冠病确诊病例，前天已暂停运作。目前还无法确定这事的财务影响。

三达控股昨日股价持平于0.09元。

8.祥发控股（CFM Holdings）昨日闭市后发布盈利预警，预期截至6月底的2021财年全年业绩转亏为盈，取得税后净利，这是因为金属冲压和工具业务带来更高收入，加上营销和管理费用减少等。

祥发控股昨日股价挫跌4.17％，闭市报0.25元。

9.谢美丽控股（Mary Chia）昨日闭市后透露获得新交所批准，延后至9月底举行2021财年股东大会和发布截至6月底第一季业绩报告。

谢美丽控股昨日股价持平于4.7分。

10.中闽百汇零售集团（Zhongmin Baihui）昨日闭市后也透露，获得新交所宽限多30天，以发布截至6月底上半年业绩报告。

中闽百汇零售集团昨日股价持平于0.725元。