涉与未成年少年进行性交易 网红兼DJ被控上庭

（早报讯）被指在三年内分别花1000元至2000元与四名未成年少年进行性交易，甚至偷拍双方的性爱视频，涉案的本地网红兼Power98 FM电台广播员今早被控上庭。

根据警方昨晚（8月18日）发出的文告，警方在去年8月接获通报，指32岁男子在2017年至2020年之间，涉嫌付费给多名18岁以下的受害者，以换取性服务。

警方事后逮捕该名男子，并发现男子拥有多段威胁视频，包括他与他人发生性关系时偷录下的视频。

该名男子是本地网红兼Power98 FM电台广播员Dee Kosh，他的原名是科希（Darryl Ian Koshy）。他今早被控上国家法院，面对七项控状，包括抵触儿童与青少年法令、影片法令和与未成年少年进行性交易的控状。

控状指，被告在2017年至2020年之间，支付三名16岁至17岁少年1000元至2000元不等，指示他们替被告口交。

他也被指在2018年3月至6月，企图与一名15岁少年进行性交易，要求对方替他口交与手淫。

被告今天全黑现身，庭上未表态是否认罪，他目前以2万元保释在外，案展至9月15日过堂。

被告的YouTube频道共有超过36万人追踪，社交媒体Instagram也有至少18万追踪者。

根据早前报道，有少年于去年在网上贴文爆料指遭被告性骚扰，并指被告曾要求进行性交易等，被告事后曾在社交媒体上发文作出回应。