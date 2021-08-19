新加坡冰淇淋博物馆开幕 本地特色冰淇淋与互动装置亮相

（早报讯）人气打卡景点冰淇淋博物馆今早在本地开幕，拥有全球三家分店中最大的彩虹水池，以及独具新加坡特色的“龙头游乐场”，访客还能品尝到“鱼尾狮冰淇淋”。

这座位于登布西山（Dempsey Hill）占地约6万平方英尺的体验式博物馆是美国网红冰淇淋博物馆进驻海外的首家分店，今年4月开放给公众预购门票后周末的票几乎立刻一抢而空。

博物馆今早（19日）10时开始营业前，门外早已排起了长龙。李女士（29岁，家庭主妇）表示，自己早在4月就买了票和丈夫与儿子前来参观。“我从社交媒体上得知这间博物馆，感觉非常新奇，展区看起来非常好玩。”

新加坡的冰淇淋博物馆结合多重感官体验，不仅为访客带来视觉上的冲击，还能与多个展示空间互动拍照，品尝多种特色冰淇淋，满足味蕾。馆内以粉红色调为主，设有14个以冰淇淋为主题的互动型装置，包括上万条香蕉造型组成的粉黄森林、历来最大的彩虹水池（sprinkle pool），以及具有新加坡特色的“龙头游乐场”（Dragon Playground）等，让访客尽情互动拍照。

此外，访客还可无限量品尝多种口味独特的冰淇淋，包括本地风味的黑糯米冰淇淋砖和芋香奶茶冰淇淋三明治等。为了配合新加坡国庆，冰淇淋博物馆这个周末也将推出怀旧游戏和活动，访客还能享用“鱼尾狮冰淇淋”（Mercone）。

创办人兼艺术总监Maryellis Bunn透露，开办冰淇淋博物馆是为了激发大众的想象力，也让他们创造美好的回忆。“我们感到雀跃万分，想要带给新加坡访客一种神奇的体验。”

博物馆内实施各种安全措施，以保障访客的安全。已完成疫苗接种者最多可五人一组入内，包括尚未接种疫苗但同住的12岁以下孩童。未完成疫苗接种者则必须出示24小时内冠病检测呈阴性的证明。

除了展区外，博物馆也设有咖啡馆、户外酒吧和礼品店，为访客带来完整的一站式体验。

公众可到www.museumoficecream.sg网站订票，票价从38元起，每日数量有限，售完为止。

美国首创的冰淇淋博物馆2016年以快闪形式在纽约登场，极速窜红后，在洛杉矶、旧金山、迈密密等地巡展，所到之处皆一票难求，高峰时期的排队名单高达20万人。诸多名人如足球明星贝克汉姆和家人、篮球明星斯蒂芬·库里以及名媛卡戴珊家族等都曾去打卡朝圣。