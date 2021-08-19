四马路观音庙下周二重新开放

（早报讯）在关闭一个月后，四马路观音堂佛祖庙将于下周二（8月24日）重开让信众参拜，每个时段的入庙人数限制在50人，并暂时不接受鲜花和水果等供品。

四马路观音堂佛祖庙信托委员会今天发通告说，新的开放时间是周一至周六，早上7时至傍晚6时30分。为保障公共卫生，寺庙每天中午12时30分进行清洗，因此上午最后入场时间是12时15分，下午1时之后重新开放。

此外，寺庙将继续实行限号入场的措施，身份证和工作准证尾数为单数的公众可在单日进入寺庙，尾数为双数的公众则仅能在双日入场。和之前一样，寺庙将在星期天和公共假日关闭。

通告也指出，公众入场前必须通过合力追踪便携器或手机应用登记。公众离开寺庙时也必须使用离场仪器进行记录。公众不必已接种才能进入。

四马路观音堂佛祖庙在上月12日重开仅10天后，就因社区病例激增而再次关闭，以保障香客安全。随着全国疫苗接种率上升，政府逐渐放宽防疫措施，观音庙也因此决定重开。

光明山普觉禅寺则将在下周一起调整访客限制措施，在周一至周五之间开放给所有已提前预约的公众，包括未完成冠病疫苗接种的公众，但每组访客最多只能有两个人。周末和公共假日则允许每组访客最多五人，除了提前预约，访客也必须符合以下三个条件中的一个。

这三项条件包括：访客已完成接种两剂辉瑞、莫德纳或科兴等世界卫生组织紧急使用清单上的疫苗超过14日；在过去24小时内接受经卫生部认证的冠病检测（抗原快速检测／聚合酶链式反应检测）且结果为阴性；或是感染冠病后复原并从诊所取得活动前检测（PET）豁免通知。

此外，光明山也开放给信众家中12岁以下、未接种疫苗的孩童进入寺院，但他们也必须提前预约。

另一方面，新加坡回教理事会日前在面簿贴文说，本地所有回教堂中，有37座将从明天起只开放给已完成疫苗接种者，这些回教堂内可划分出二至七个祈祷区。有意在周五前往参与祷告的信众必须上网预约，总共有5万4390个名额开放。

其余29座回教堂则将继续提供单一的祈祷区，也不会根据教徒的疫苗接种情况作区分。

回理会吁请高危群体，尤其是未接种的年长教徒留在家中祈祷。