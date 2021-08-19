医院重新开放探病 访客大排长龙

（早报讯）本地公共医院病房禁止探访两周后，今天（8月19日）重新开放。访客登记柜台大排长龙，有家属就有近一个月未见到住院的家人。

记者上午11时半走访陈笃生医院，发现注册柜台已排起了长龙。

一位不愿透露姓名的公众表示，丈夫上月22日住院，禁止探访后已经近一个月没有见到他了，每日只能通过视讯进行短暂的交流。

她向记者抱怨，“之前不需要排队，直接刷身份证就可以进，没想到今天队这么长。”

医院规定每日中午12点至下午2点，以及傍晚5点至晚上8点，访客可登记后进入病房探望。

中午12时10分左右，登记队伍已排至医院门口。

访客陈景瑞（70岁）今日和女儿一同来探访。他妻子患有多种病症，上周五因有中风迹象住院。

他说，“我们会配合政府安排，因为我们也帮不到忙，走来走去也可能把病毒传给她，她在医院的话能得到很好的照顾。”

陈景瑞的女儿补充说，“护士们人都很好，有帮我们转交风油等一些东西。”

一位林姓公众（53岁）透露，母亲本周一因中风住院，尽管现在可探访30分钟，但还是不放心。因此已经安排了家庭护理，希望在病情好转后将母亲接回家照料。

她说：“妈妈已经92岁了，还有一点老年痴呆，进食也不是很方便。每天见不到她确实很担心。”