第46起冠病死亡病例是NKF病友 专家：免疫力低者应接种追加剂

（早报讯）本月第九位死于冠病并发症的病患是早前出现感染群的文庆路上段全国肾脏基金会洗肾中心的病友。

这名于本月16日逝世的男病患是卫生部昨晚（8月18日）通报的第46起冠病死亡病例，他生前患有末期肾衰竭，尚未接种疫苗。

全国肾脏基金会（简称NKF）接受《联合早报》询问时指出，这名64岁的病患曾经在位于文庆路上段的全国肾脏基金会洗肾中心（Sakyadhita-NKF Dialysis Centre）洗肾，由于感染冠病入院接受治疗。

“我们已向他的家人表示最深切的哀悼......我们也一直与他的家人保持联系，并将在这个非常困难的时期为他的家人提供一切所需的支持和帮助。”

发言人也透露，NKF已接洽捐赠者帮助这名逝世病患的家人支付葬礼与为住屋消毒的费用。NKF旗下的医护社工也与他的家人保持密切联系。

该中心另外三名确诊冠病的病患目前正在医院接受治疗，情况稳定。发言人说：“我们强烈鼓励所有还未接种疫苗的年长者尽快接种，尤其是我们的洗肾病友，因为疫苗将为他们提供最好的防御和保护。”

这间洗肾中心是于本月9日通报出现冠病感染群，至今已累计九起病例。

针对如何更好地确保有末期肾衰竭或是任何相关健康问题的病患能得到最大的保障，传染病专科医生梁浩楠说，除非有过敏症，不然除了病患本身应该接种疫苗，病患身边的家人也应尽快完成接种疫苗。

“那些免疫力低的人就应该考虑接种疫苗追加剂，但目前疫苗供应在政府的管制下，公众还不能自由购买疫苗，所以没办法选择是否注射追加剂。”

他进一步解释，人类对抗病毒的能力在于体内的抗体B细胞与免疫T细胞。接种疫苗能增强这两方面的的抗体，B细胞是防止被感染的抗体，而高水平的T细胞则是表示就算感染病毒后，导致重症的几率也大大减少。

“那些已接种疫苗四个月的人仍存在被感染的风险，因为B细胞有可能开始下降，所以更容易被感染，但因为人体的免疫T细胞记忆力相当强，就算被感染后，大部分人将不会出现症状或是症状非常轻微。”

梁浩楠认为，年长者因为自身免疫力开始下降对疫苗的反应也不高，就算接种了疫苗也可能没有很高的抗体B细胞与免疫T细胞水平，所以可能必须一直注射追加剂，以确保提升对冠病病毒的抵抗力。至于追加剂应隔多久注射，他表示这方面的研究还不完整，但有可能是每六个月一次。

他说：“有潜在健康问题的人应该戴合格的口罩，甚至是戴两个口罩，以及把口罩绑紧。”