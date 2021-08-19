公众可从下周四起免费领取手术口罩和N95口罩

（早报讯）淡马锡基金会将从下周四（26日）开始，为每户家庭分发50个手术口罩和25个N95口罩。公众可到全岛超过130个派发地点领取口罩，包括凯德集团旗下的15个商场，以及部分大型超市。

淡马锡基金今天发文告宣布，本次发放口罩为期一个月，下月26日结束。在此期间，公众可凭新能源账单或账户号码领取口罩。

参与派发活动的15个凯德集团商场中，有11个将提供数码排队系统，公众可通过getq.capitaland.com网站先领取排队号码，在收到通知后才到场去领取。这些商场包括勿洛广场、白沙浮商业城、狮城大厦和淡滨尼广场等。

公众也可前往昇菘、百美、职总平价超市、冷藏公司（Cold Storage）和巨人超市（Giant）等部分超市领取口罩。

淡马锡基金会提醒，并非所有商场和超市都参与本次口罩发放。公众可先上网stayprepared.sg/masks 查看最靠近的派发地点、时间和存货量，以免白跑一趟。公众也应自备袋子装口罩。

文告指出，公众可替亲友代为领取口罩，但必须出示对方的新能源账单或账户号码以作证明。每个派发地点都设有安保摄像机，若发现任何冒领行为，淡马锡基金会将交由警方处理。

“我们希望提醒公众，冒用他人的新能源账号、信息和账单领取其他住户的口罩是犯罪行为。”

淡马锡基金会也说，此次派发的口罩全都是成人尺寸，货源充足，公众不用急着领取。出于卫生考量，一旦领取将无法退换口罩。