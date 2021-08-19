51家企业共享数据 推动裕廊岛转型为可持续发展能源和化工园区

（早报讯）雪佛龙（Chevron）、埃克森美孚（Exxon Mobil）和蚬壳（Shell）等51家公司共享能源、水资源和化学废料数据，以优化资源利用，推动裕廊岛转型为一个可持续发展的能源和化工园区。

这项由裕廊集团（JTC）主导，于2019年首次展开的循环经济研究，试图推动跨越个别企业的努力，集合裕廊岛所有企业以找出可以聚集、共享和减少资源使用的创新方式，并从废弃物中回收更多资源，进行再利用。

裕廊集团总裁陈文凯今天（8月19日）在裕廊岛循环经济研究结果发表会致词时说：“51家公司分享了关于水、能源和化学废弃物的数据。这些数据协助我们更好地了解裕廊岛的资源循环，同时突出了潜在的机会和所面临的挑战，以改善岛上的循环解决方案。”

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生致词时也说，我国于今年2月推出2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），为新加坡实现气候承诺制定了宏伟的目标。“这是一项全国性的努力，中心在裕廊岛，这里有100多家首屈一指的公司，是世界领先的能源和化工枢纽之一。”

“但是，可持续发展要真正起飞，我们必须做更多。我们的产业必须转型，并在碳和能源效率方面取得突破性进展。”

裕廊集团循环经济研究的主要结果明确显示可以加强合作的机会包括：更多地使用清洁能源和探索新科技、最大限度地提高水资源循环和回收、以更可持续的方式回收和处理化学废物。

不过研究也发现，在实施这些解决方案时面临了一些挑战。

例如在清洁能源方面，裕廊岛上拥有较大屋顶空间的公司已经开始在屋顶上部署太阳能板，总发电量量达到8.1兆峰瓦（megawatt-peak，简称MWp），相当于每年为1435户家庭供电。

然而，企业还须要更多创新解决方案扩增太阳能装置。迄今为止，已经大约20家公司有意增加太阳能板装置，可提供9.6兆峰瓦的潜在太阳能发电量，相当于每年为另外1700户家庭提供电力。

为此，由裕廊集团和新加坡企业发展局（ESG）主导的裕廊岛创新挑战赛（JIIC），向起步公司和中小企业征集创新解决方案。起步公司和中小企业将有机会和岛上的大型企业合作。

第二项创意征集活动，即裕廊岛可再生能源方案征询（JI Renewable Energy RFP），将在10月启动，并将重点测试创新能源解决方案，包括可再生能源和储能系统，以减少岛上的碳足迹。