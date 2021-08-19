脚踏车骑士被撞永久残废上诉案 理工生刑罚加重

理工学院女生超速驾驶和任意切换车道，结果撞飞脚踏车骑士，导致后者永久残废。控方认为，只判女生接受缓刑监视有欠公平与公正，今早（8月19日）要求加重刑罚获判上诉得直。高庭法官改判女生接受两周的短期拘留令，以及吊牌长达三年。

《联合晚报》早前报道，被告周佳莹（20岁）面对一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。她在国家法院认罪后，今年2月被判接受长达一年的缓刑监视，期间不准驾驶任何车辆。因认为刑罚过轻，控方今早上诉至高庭。

这起交通案件发生在2019年7月24日晚上约8时33分，当时仍是一名理工学院学生的被告以每小时70公里的车速，行驶在西兵营路（West Camp Road），而该路段所限定的最高车速是每小时50公里。

同一时候，37岁的马来西亚男子王武宝和朋友在该路段骑着脚踏车。被告原本行驶在左边车道，过后她开车移向右边车道时，发现右边车道后方有车子正往她开来；她于是急忙换回左边车道，却撞上在该车道前方骑行的王武宝。

王武宝被撞后，整个人被抛飞至被告车子的挡风玻璃上，并在被告刹车时摔落在地。由于冲击力太大，车子挡风玻璃碎裂又凹陷，脚踏车后轮胎也被撞歪。王武宝送院进行去骨瓣减压术，前后住院70天，之后回到马国怡保休养。

控方今早在庭上指出，王武宝当时头部严重受创，尽管现在已算康复，但左手永久性残废，“他必须承受一辈子的挣扎与煎熬”。原本在工地安装器材的王武宝，如今只能改当文员。

控方认为，与王武宝的痛苦处境相比，如果被告只须接受缓刑监视，这样的结果不公平、不公正。在控方看来，比较合适的刑罚是判被告坐牢长达两周或接受短期拘留令，以及吊销各级驾照。

高庭法官考虑后，裁定控方上诉得直。因考虑到被告的年龄，他决定判被告接受短期拘留令，以及吊销各级驾照长达三年。短期拘留令是以社区为基础的刑罚，虽然被关进监狱长达两周，但被告不会留案底。