（早报讯）哈莉玛总统签字批准追加拨款法案，以提供额外资助，减轻冠病疫情对民众和企业的影响。

这将允许政府拨款超过20亿元资助各种纾困配套，帮助在高警戒解封第二和第三阶段，因防疫措施收紧而受影响的国人和企业。例如，提供额外雇佣补贴、商业房地产租金援助，以及针对员工、德士和私召车司机，以及巴刹摊主和小贩的各项援助。

政府已向总统保证，这项法案不会动用国家储备金。

哈莉玛今天（8月19日）在面簿贴文中说，政府对资源的稳健和审慎管理，使我国能迅速调动资金满足经济和人民的需求。

Today, I gave my assent to the FY21 Supplementary Supply Bill, which provides additional support to cushion the impact... Posted by Halimah Yacob on Wednesday, August 18, 2021

“援助措施的数量和规模是前所未有的，并大大减轻许多人原本会陷入的困境。”

财政部长黄循财上个月两次发表部长声明，国会经过辩论后通过追加拨款法案。总统批准是使法案生效的最后一道程序。