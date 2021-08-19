9月8日起 通过疫苗接种者旅游走廊来新加坡无须隔离

（早报讯）随着四分之三新加坡人口已完成冠病疫苗接种，我国将谨慎开放边境，通过新的疫苗接种者旅游走廊计划入境我国者无须履行居家通知。这能允许更多人前来新加坡和出国旅游，为重振航空旅游踏出第一步。

从9月8日起，通过疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane）从德国和文莱入境我国，只要已完成接种就不必履行居家通知，改以更频密检测取代。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇在今天（8月19日）举行的记者会上指出，接种者旅游走廊可为想要来新的已接种者提供更大灵活性，也能确保患重症或死亡病例不会激增。“我们会逐步将这项计划扩大至其他地区。”

根据新加坡民航局发的文告，入境者一共须做四次聚合酶链反应（PCR）拭子检测，分别是：出发前48小时内、抵新时以及来新后的第三及第七天。他们必须提前预约并支付检测费。

为了安全起见，这项计划只开放让已接种者申请。这意味着未接种的孩童无法随已接种的家人出国旅游或来新。

这项计划适用于任何形式的旅游，旅客在逗留期间可以自由行动，不过他们只能乘搭专属的接种者旅游走廊航班，客机仅接待接种者。此外，他们来新前须在出发国家或新加坡逗留至少21天。.

在本地完成接种的新加坡公民和永久居民，可在办理登机手续时和登机前直接出示HealthHub应用上的接种证明。在国外完成接种者则可出示相关接种证明。

短期访客和长期证件持有者则须先申请已接种疫苗通行证，也须购买至少三万元保额的旅游保险，在新期间也须使用“合力追踪”应用。