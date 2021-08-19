我国接种率提高 进入加护病房冠病患者减少

（早报讯）本地最近出现多起死亡病例引起关注，但随着越来越多人接种疫苗，进入加护病房的冠病患者有减少的趋势。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（8月19日）在记者会上说，目前裕廊渔港感染群共有超过1000人，当中包括许多未接种疫苗的年长者。我国近期出现八起死亡病例，当中有七人未接种疫苗。

“事后看来，我们在裕廊渔港感染群刚暴发时回到高警戒解封第二阶段，是正确的决定。若没有这么做，我国可能出现更多死亡病例，我觉得这一举措救了许多人。”

王乙康也说，随着越来越多人接种疫苗，进入加护病房的患者有减少的趋势。在过去21天，本地共有19名冠病患者进入加护病房。“在首个星期，有九人进入加护病房，第二个星期有七人，第三个星期有三人。因此，进入加护病房的患者稳定减少，我们希望当越来越多人接种疫苗，数字能够降到最低。”

截至本月17日，本地77%的人口已经完成冠病疫苗的接种，82%的人口至少接种一剂疫苗。王乙康说，到了9月，我国82%的人口将完成疫苗接种。

“这包括12岁以下、不符合疫苗接种资格的孩童。若我们只考虑符合疫苗接种资格的民众，到时将有高达90%的人口完成疫苗接种，这是非常了不起的。”