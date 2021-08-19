新港“航空泡泡”胎死腹中

（早报讯）之前因疫情局势恶化数次延后的新加坡和香港“航空泡泡”计划，因两地理念不同决定终止，这项筹备多时的计划如今胎死腹中。

新加坡和香港自去年10月起就推出航空泡泡展开磋商，但因两地疫情情况相继恶化延迟启用。

如今我国大部分人口已完成疫苗接种，香港也陆续有更多人接种，双方原定计划在本月底就重启这项计划进行商讨。

易华仁今天（8月19日）在记者会上指出，新港致力于降低境外输入病例的风险、确保两地人民的安全。

“不过我们的策略不同，新加坡如今逐步过渡到与冠病共存（COVID-resilient）社会。在与香港商务及经济发展局局长邱腾华进行商讨和决定后，按照目前的局势，我们无法启动或维持航空泡泡计划。”

不过易华仁强调，双方致力于促进新港两地的旅游。“我们是经济和人际关系密切的金融和航空枢纽。为了让人民和生意重新连接，重启新港之间的一般旅游至关重要。”

香港早前调整边境措施，缩短已完成接种者从我国飞往香港后须隔离的天数。

我国今天也宣布放宽针对香港额边境限制，将香港归类进风险最低的第一类组别，入境我国时只须接受冠病检测，不必履行居家通知。

今天发文告说，新港会继续探讨能够加强两地之间连接性的新方式，恢复两大国家航空枢纽之间的航空旅游。