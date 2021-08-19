按四个类别区分旅客入境条例 第一类通过检测后可自由活动

（早报讯）随着我国迈向安全重开边境，政府会把各国或地区分成四个类别。当局会以访客入境前21天曾到过哪些国家或地区为依据，决定他们入境后须遵守的边境控管或防疫条例。

联合领导跨部门抗疫工作小组的贸工部长颜金勇和交通部长易华仁今天在记者会上说明这些边境控管条例。

如果访客来新前21天到过不同类别的国家或地区，那就必须遵守其中最严格的防疫条例。

如果访客从第一类国家或地区入境，他们须在进入我国后接受聚合酶链式反应（PCR）冠病检测。如果结果呈阴性，他们就可以自由活动，无须履行居家通知。目前被列入第一类的国家或地区，包括中国大陆（不包括江苏省）、新西兰和台湾。从明天（20日）晚间23时59分起，香港和澳门也列入这个类别。

从第二类国家或地区的访客入境后，则须在他们所选的住宿内遵守七天的居家通知条例。新加坡公民、永久居民和长期证件持有者可在住家履行居家通知。被归入第二类的，目前只有中国江苏省。从明天晚间23时59分起，澳大利亚、加拿大、德国和文莱也会包括在这个类别。

从第三类国家或地区入境，而且未接种冠病疫苗的访客，则必须在本地指定设施内遵守14天的居家通知条例。已完成接种并符合条件的访客，则可选择在方便自己的住处履行居家通知。目前，奥地利、意大利、挪威、韩国和瑞士都属于这个类别。明天晚间23时59分后，比利时、丹麦、日本和卢森堡也会包括其中。

其他国家，则属于第四类。从这些国家入境的访客，必须在进入我国后，到指定设施遵守14天的居家通知，同时遵守我国设下的检测条例。但目前我国不准孟加拉、印度、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的访客入境，所以这些国家不在任何一个类别。