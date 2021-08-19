已接种轻症病患 留医数日后可回家隔离养病

（早报讯）随着更多本地人口完成疫苗接种，已接种冠病病患的重症风险明显较低，我国将试行让一些症状轻微或无症状病患在医疗设施留医数日后，回家继续隔离至康复。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（8月19日）在记者会上说，这项试行计划将在本月30日启动。

在已完成接种的病患当中，逾98％都没有症状或仅出现轻微症状。王乙康说，一些国家如澳大利亚、加拿大和英国等已允许病患在家康复，随着我国接种率逐渐提高，我国也将为少数符合条件的住户试行类似做法。

这些病患须有合适的居家隔离条件，确保隔离期间不会接触到其他同屋住户。他们和同屋住户都须完成接种，并且不属于年长者、免疫力受抑制者或孕妇等较高风险人群。

这些病患染病后仍须在医院或社区护理设施留医几天，病毒载量有所下降后，才可回家继续隔离。

居家隔离期间，病患和同屋住户须留在住所内，当局会通过电子监测或打电话等方式检查他们的行踪，这期间也会密切留意病患的情况，包括为他们提供全天候远程医疗服务。

病患会在染病第九天接受聚合酶链式反应（PCR）检测，若检测结果必须呈阴，或是病毒载量非常低，才可结束隔离。其他同屋住户也须每天接受抗原快速检测（ART）。

卫生部将密切留意试行计划成效，探讨能否让更多病患在安全的情况下受益于这项康复模式。

我国自7月22日起回到高警戒解封第二阶段。截至前天，新增本土病例数量已从约两周前的日均123起，减半至过去一周的日均63起。过去两周出现的无关联病例也维持稳定，占病例总数约四分之一。