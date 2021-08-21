黄循财：抗疫历程好比坐过山车 疫情展现国人的坚韧团结

（早报讯）过去19个月的抗疫经历犹如坐过山车，联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财对目前疫情持稳稍微松了口气，但同时也对情况可能有变，而有点战战兢兢。

国庆庆典表演今天（8月21日）傍晚举行。黄循财昨晚与国庆主题曲“The Road Ahead”（意为前方的路）创作人在社交媒体Instagram进行直播对谈。

他表示，抗疫的历程好比坐过山车，有起有落。如今，我国疫情开始稳定，边境将逐步开放，这稍微让他松了口气。“但同时还是有点战战兢兢，我们过去19个月已经历好几轮类似情况，往前走几步却发现疫情发展突然有变，让人措手不及，所以期盼我们下来能继续稳定地朝开放的计划前进。”

不过，令他非常欣慰的是，人们在应对这场疫情所展现的坚韧与团结，尤其是站在医疗前线抗疫的人员。不论是医疗团队，进行密切接触者追踪工作的人员，他们都日以继夜重复同样的工作。

当他与这群工作人员交谈时，他们都展露不放弃、坚守岗位的毅力，这点让他很感动，也深受启发。

黄循财指出，今年的国庆主题曲格外特别，歌词别具意义，反映人们这几个月来经历的挑战，也因此能引起大家的共鸣。

他表示，除了《家》和《新加坡，我为你奉献》（Count on Me, Singapore），今年的主题曲The Road Ahead已列入他心目中最喜欢的三大首选爱国歌。

玩“一人秀乐队”来解压

也是吉他爱好者的黄循财在约半个小时的对谈中，愉悦地与国庆主题曲创作人林颖和音乐制作人刘俊锋畅谈音乐与创作。他分享时说，从小自学吉他，没有接受正统的训练，玩吉他已将近40年，更是他解压的方法。

他透露，会利用吉他循环踏板来录制音乐再重播，自己玩“一人秀乐队”。玩吉他纯粹为了松懈身心，自认不是专业乐手。

一些网民对此留言，希望部长在直播节目上表演。他表示未来再找机会，期待有一天疫情好转后，能和林颖与刘俊锋一同玩音乐。

林颖：花了三四天写词曲后期制作用较长时间

音乐制作人刘俊锋透露，去年9月初便开始筹划国庆主题曲，林颖其实只花了三四天写词曲，但后期制作则较用了较长时间。他们尝试了不同音乐风格，做了几次修改，希望呈献一首能振奋人心的歌曲，到了今年5月才完成后制。

原本只参与幕后写曲的林颖也表示，很意外地获得机会演唱这首歌曲。她今晚将与其他表演者同台演绎歌曲，期待她第一次的国庆演出。

针对部长对两人未来计划的提问，林颖透露已在筹划个人专辑，预计下个月推出单曲。

刘俊锋则在准备一张情歌专辑，计划配合结婚注册仪式，送给未婚妻为求婚礼物。