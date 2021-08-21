等不及想出国旅行？ 点击看最新的“旅行攻略”！

（早报讯）随着我国计划逐步重开边境，政府在评估各国与地区的风险水平后，把不同国家和地区分成四大类，以访客入境前21天曾到过哪里为依据，决定他们来新后须遵守的防疫条例。

想要出国旅行的本地人，也可以此为参考，zaobao.sg整理了不同国家和地区的冠病疫苗接种情况和最新疫情，方便大家查看去哪里旅行最安全！

疫苗接种者旅游走廊计划

从9月8日起，通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划，从德国和文莱入境我国，只要完成接种就不必履行居家通知，以更频密检测取代。

德国

已施打9900万剂冠病疫苗

58.5%人口已完成莫德纳、阿斯利康、强生或辉瑞疫苗接种。

每天平均新增5596起冠病病例

累计至少386万3451起冠病病例和9万2465起死亡病例

当地目前正面临第四波疫情，由德尔塔(Delta)变异毒株引发的病例占德国所有感染病例的99%。

德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）周四（8月19日）傍晚发布周报指，德国的七天感染率约为每10万居民44例。

文莱

已施打23万零300剂冠病疫苗

13.6%人口已完成莫德纳、阿斯利康、国药或辉瑞疫苗的接种

每天平均新增64起病例

累计至少1333起病例和三起死亡病例

按四个类别区分旅客入境条例

从9月8日起，从德国和文莱入境本地，只要完成接种就不必履行居家通知。（档案照）

被归入第一至第三类，还有参与疫苗接种者旅游走廊计划的国家和地区，疫情大致上已受到不同程度的控制，疫苗接种率也逐渐提高。

其他地方则被归入第四类，属于最高风险类别。截至本周四（19日），我国仍不允许孟加拉、印度、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡访客入境。这些国家暂不被归入任何类别。

第一类

香港

已施打690万剂冠病疫苗

40.3%人口已完成辉瑞或科兴疫苗接种

平均每天新增三起病例

累计至少1万2050起病例和212起死亡病例

澳门

已施打60万剂辉瑞和国药冠病疫苗

40.2%人口已接种两剂疫苗

累计至少63起病例，没有死亡病例

中国

已施打10亿9000万剂冠病疫苗

约55.5%人口已完成接种

已批准使用的国内冠病疫苗品牌有六款

中国大陆每天平均新增40起病例

累计至少9万4599起病例和4636起死亡病例

台湾

已施打1000万剂莫德纳或阿斯利康疫苗

只有3.2%人口完成接种

平均每天通报11起新增病例

累计至少1万5906起病例和827起死亡病例

新西兰

已施打260万剂冠病疫苗

19.4%人口完成辉瑞、强生或阿斯利康的疫苗接种

每天平均新增五起病例

累计至少2992起病例和26起死亡病例

第二类

澳大利亚

已施打1620万剂冠病疫苗

22.8%人口已完成莫德纳、辉瑞、强生或阿斯利康的疫苗接种

平均每天新增538起病例

累计至少4万3123起病例和978起死亡病例

加拿大

已施打超过5200万剂冠病疫苗

65.4%人口已完成莫德纳、辉瑞、强生、阿斯利康或印度血清研究所依据阿斯利康疫苗配方生产的疫苗接种

平均每天新增2209起冠病病例

至今累计至少146万5866起病例和2万6789起死亡病例

韩国

已施打3480万剂冠病疫苗

21.5%人口已完成接种阿斯利康、莫德纳、辉瑞或强生疫苗

平均每天新增1802起冠病病例

累计至少23万4739起病例和2202起死亡病例

第三类

奥地利

已施打超过1050万剂莫德纳、辉瑞、强生或阿斯利康疫苗

57.3%人口完成接种

平均每天新增990起病例

累计至少67万4077起病例和1万零761起死亡

比利时

已施打1570万剂冠病疫苗

67.6%人口已接种阿斯利康、莫德纳、辉瑞或强生疫苗

平均每天新增1947起病例

累计至少116万3726起病例和2万5320起死亡病例

丹麦

已施打超过820万剂冠病疫苗

67.7%人口接种辉瑞、莫德纳或强生疫苗

平均每天新增975起病例

累计至少33万5722起病例和2563起死亡病例

意大利

已施打超过7480万剂疫苗

58%人口接种了阿斯利康、莫德纳、辉瑞或强生疫苗

每天新增超过6225起病例

累计至少447万1225起病例和12万8683起死亡病例

日本

已施打1亿1570万剂疫苗

40%人口已接种武田、辉瑞或阿斯利康疫苗

每天新增超过1万8659起病例

累计至少122万7340起病例和1万5534起死亡病例

卢森堡

已施打70万剂冠病疫苗

56.2%人口接种了阿斯利康、莫德纳、辉瑞或强生疫苗

每天平均新增53起病例

累计至少7万4985起病例和830起死亡病例

挪威

已施打超过600万剂辉瑞、莫德纳、强生疫苗

44.9%人口完成接种

平均每天通报540起新病例

累计至少14万7778起病例和811起死亡病例

瑞士

已施打超过930万剂疫苗

50.6%人口接种莫德纳、辉瑞或强生疫苗

平均每天新增2416起病例

累计至少75万2761起病例和1万零936起死亡病例

（资料来源：worldometers、Our World in Data、世界卫生组织、各国数据（截至今午（8月21日）12时45分））