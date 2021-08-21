找30年前女友复合 对方已婚生子 出狱男闯屋绑人

进出监狱无数次，50岁男子出狱后找30年前的前女友复合，对方早已经结婚生子，男子三年来不死心，一次抱着女子要和她跳楼“同归于尽”，另一次还闯入她家将她五花大绑，恫言要开煤气杀她和儿子。

加内桑（Ganesan S/O Palanisamy）被捕后被控13项罪名，包括刑事恐吓、恶作剧、擅闯以及交通相关的罪名。他承认其中七项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢4年16个月又2周、罚款1000元，以及吊销各级驾照30个月。

庭上揭露，被告从年轻起就开始进出监狱，最后一次入狱是在2008年，接受八年的改造性监禁以及多项鞭刑。

他出狱后，在2017年找回三十年前交往的前女友，想要与她重修旧好，但是对方已经结婚，儿子都已经21岁，因此表态只想和他做朋友。

被告痴痴缠，但屡遭拒绝后恼羞成怒，在2019年8月26日半夜在前女友的11楼组屋外埋伏。

当女子走出电梯，被告一把捉住她，要把她抱起抛下楼，并说：“我也会跳下去一起死！”

女子拼死抓住栏杆不放手，挣脱后拿出手机想要求助，被告将手机砸坏。这时，女子的儿子听到争执声，出来查看，被告立即逃离现场。

被告约一年后再骚扰女子，去年7月25日早上趁她打开门时，将她推回进组屋内五花大绑，还企图用刀子捅她。被告过后将门窗关上，并打开煤气，要女子和他“在一起”，否则就杀了她和儿子。

女子假装答应，被告将煤气关掉后离开组屋。