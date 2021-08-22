光明山七月十五预约已满 年轻人也来祭祖

农历七月十五盂兰盆节这个周末，光明山的所有时段均已预约满，但现场未出现排队现象，公众表示祭拜活动非常顺利。

光明山自昨日（8月21日）起重新开放，所有访客均需提前预约，并已完成疫苗接种或24小时内检测结果呈阴性。

记者今日上午九时走访光明山观察发现，约九成公众驱车前来，入口处仅有车龙而无人龙。

没有预约的访客不得进入寺内，但义工可协助将冥纸拿至焚化炉代为焚烧。

光明山参访时间每小时为一时段，周末每时段开放500个名额，每组访客最多5人：工作日则为每小时50个名额，每组访客最多2人。

林美玉（50岁，家庭主妇）说，虽然已经提早预约，但上网时所剩的时段已经不多。“上网提前预约的措施是好的，可以控制人流，保护大众。”

尽管光明山在盂兰盆节当日开放时间延长至上午7时至傍晚7时。公众仍表示一位难求，提前一周才能抢到名额。

王姓公众（57岁）一家五口前来祭祖，他表示，因人数限制，还有许多家人无法前来。

他透露，上周日就已在网上预约，可选时段已很有限，“这是我们今年第一次来盂兰盆节祭拜，上网预定时有什么时间就选什么时间。”

这期间，他还耐心还向23岁的儿子介绍中元节的习俗。

记者观察发现，在祭拜的访客中有不少年轻人的身影。

高泓南（28岁，数据分析师）和高骏（23岁，学生）一同前来祭拜，他表示，“今年是我第一次来，这里的安全管理措施做得很好，祭祖过程很顺利。