李显龙总理致电祝贺马新任首相依斯迈沙比里

李显龙总理致电马来西亚新任首相依斯迈沙比里表示祝贺，并邀请对方访问新加坡。他说，有信心新马两国的关系将继续蓬勃发展，并期待与依斯迈沙比里会面，一起努力扩大新马之间的合作，实现互惠互利。

巫统副主席依斯迈沙比里星期六（8月21日）下午宣誓就任马国第九任首相。李总理今早（8月22日）致电祝贺，两人重新肯定了新马之间长期、深厚且广泛的关系，并期待密切合作，应对两国的共同挑战，包括冠病疫情。

根据我国外交部文告，李总理在致依斯迈沙比里的贺函中说，依斯迈沙比里在公共服务和执政方面有丰富经验，在担任副首相和国防高级部长之前也执掌过多个政府部门，因此相信马国将在他的领导下继续繁荣。

李总理强调，新马有着深厚、友好和多方面的关系。“我们有许多共同利益，两国人民有跨越边界的亲情纽带。多年来，新加坡与历届马来西亚政府紧密合作，应对共同挑战，包括这场全球大流行病。”

他说，依斯迈沙比里也为加强双边合作做出了显著贡献，包括担任新马冠病特别工作委员的联合主席，以管理人员与货品的跨境流动。

李总理说：“我有绝对信心，两国关系将继续蓬勃发展。我期待在不久后与你会面，一起努力扩大新马之间的合作，实现互惠互利。我想借此机会邀请你到新加坡进行正式访问，讨论如何彼此合作以进一步推进两国的友谊。”