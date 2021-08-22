多数愿意归还碗盘 也有年长者需人代劳

在小贩中心用餐屡次不归还餐盘的人，下周三（9月1日）起将面对300元销案罚款或被控上庭。多数公众都愿意将碗盘放置餐盘归还处，但仍有人忘记或难以自己归还碗盘，他们大多都是年长人士。

高文第209座小贩中心今天（8月22日）迎来周末人潮，数家摊位都大排长龙，而且座无虚席。据记者观察，现场的餐桌都非常干净，偶尔才看到有零星的餐盘留在桌上。

光顾该熟食中心20多年的何福祥（88岁，退休人士）说，经常去的几家小贩中心相比往年干净许多，很少有之前苍蝇或鸟来觅食的情况。

“早上我看到很多人都自动自发地收拾碗盘，但也有人吃完就走，我们很难去劝他。每个人都有自己的想法，可能要有适当且多次的提醒，他们才会记得。”

对于常年受腿痛折磨的余姓退休人士（89岁）来说，归还碗盘则是一件难事。

“我知道要收碗盘，但我走路需要拄拐杖，哪里有手拿餐盘？等下跌倒了，还是餐盘打翻了，不是更肮脏？”

为了减少打翻食物的几率，余女士平时会选择坐在靠近心仪摊位的桌子，并拜托朋友帮她取餐。

不过，余女士也提到，曾遇过不少热心人，看到她拿着托盘的手在抖时，会提议帮她把饮料或食物拿到位子上，更有年轻人会问她是否要帮忙归还餐盘。“我们能做到就是尽量保持餐桌的清洁。”

为了提升食客归还碗盘的意识，公共卫生理事会在本周末和下周末，带领环保领袖网络的义工，在11家小贩中心向公众宣传即将施行的制度，并肯定那些主动归还餐盘的人。

首次参与环保领袖网络活动的义工龙晓红（24岁），是一名普通外科的临床护士，日常工作中就经常和年长人士接触。

龙晓红认为，一些老人家确实连走路都困难，因此需要清洁工帮忙收拾碗盘，但也有一些年长者需要的只是一点提醒。

“我们会在食客快用完餐时和他们沟通，发现有些人真的会忘记要归还餐盘。他们以老人家居多，一个阿姨也感谢我们适时地提醒她。”

龙晓红也指出，一小时内看到七到八桌有餐盘遗留，但由于食客已经走了，因此没有办法和他们沟通、了解原由。

接下来，义工会继续到金文泰、小印度和牛车水等地区的小贩中心，进行宣导活动。