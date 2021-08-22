李显龙总理：国庆庆典展现了逆境中的韧性

李显龙总理今天（8月22日）早上通过社交媒体，赞扬今年延期举行的国庆庆典是我国在逆境中展现韧性的证明。

总理在面簿发贴文指出，昨晚的国庆庆典少不了公众熟悉且深受大家喜爱的项目，例如红狮跳伞队、空军飞行表演、庄严的检阅礼和精彩的表演环节。此外，主办方还采用了独特的元素，包括动画视频、融入其他表演者在卫星地点预录的演出以及为在家观看庆典的观众而设的增强实境技术。

他说：“我很高兴观众席上有我们的平民英雄，包括抗疫的前线人员和在必要领域服务的工作人员。感谢大家的决心和合作，我们才能够在前往重新开放和复苏的道路上共同庆祝。”

总理也呼吁国人：“过去的一年存在诸多挑战，但我们坚持不懈，也取得了很大的进展。国人的精神坚不可摧，不管发生什么事，让我们团结一致，继续建设美好的新加坡。”

另外，总理也感谢所有为这场庆典尽一分力的人。他有信心凭借国人的韧性和拼搏的精神，我国在迈向新常态中将会变得更加强大。

Happy birthday, Singapore! 🇸🇬 This year’s belated National Day Parade was a testament to our resilience in adversity.... Posted by Lee Hsien Loong on Saturday, August 21, 2021

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤昨天也在他个人的面簿贴文中指出，人们在反思中观赏昨晚的国庆庆典。

张志贤说：“国庆庆典让我反思我们如何度过艰难的时期、继续和我们的朋友邻居一同面对困难、谢谢我们的前线人员……庆典也激励着我们要满怀信心共同面对未来。新加坡，我为你奉献（Count on me Singapore）。

由于张志贤在该贴文中分享的照片能看到总理，李总理也幽默地以一张张志贤抬头仰望战斗机的照片回应他，并留言“我也这么认为！”