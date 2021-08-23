美国三大股指上周五（8月20日）全面收高，纳斯达克指数的涨幅最显著，全日上扬1.19％，道琼斯工商指数和标普500指数分别上涨0.65％和0.81％。

本地股市上周缺乏利好消息带动，全周跌幅环比扩大至2％。专家预期本周走势趋于谨慎。

新加坡海峡时报指数上周五闭市报3102.75点。在过去五个交易日内，海指共跌了62.74点或2％，跌幅大于前周的11.69点或0.3％。

今天（8月23日）值得关注的股票如下：

1.丰树物流信托（MLT）上周五披露，在马来西亚成立的特别目的公司（SPV）Semangkuk 2 Berhad已经签订有条件的买卖协议，以4亿零480万令吉（1亿3020万新元），收购柔佛州丹绒柏乐巴斯港口的丰树物流中枢（Mapletree Logistics Hub - Tanjung Pelepas）。

2.目前停牌的Chaswood Resources昨天宣布，将以不低于10亿美元（约13亿6000万新元）收购日本锂离子电池制造商3DOM旗下的3DOM（新加坡），这将成为一项反向收购交易。

3.集永成（Chip Eng Seng）上周五晚上披露，独资子公司CES Capital Holdings以863万元脱售芽笼路的商业店屋，这主要配合集团脱售非核心资产的资产管理策略。店屋占地约2990平方英尺。

4.中国康大食品（China Kangda Food）上周五发布盈利预警，预计上半年的净亏损从去年同期的160万人民币（34万新元），扩大至约3980万人民币，这主要是因为原料价格上涨，以及脱售未充分利用或陈旧的房地产、厂房和设备时出现亏损。

5.就首席财务官辞职一事是否会影响审计师的额外评估工作，新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）接到新加坡交易所的质询。公司回应时表示这不会造成影响。