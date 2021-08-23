李总理：新美长期多方面双边关系将继续加强

PM Lee Hsien Loong at the Joint Press Conference with US VP Kamala Harris on 23 August 2021 #FBLive: PM Lee Hsien Loong and US Vice President Kamala Harris held a joint press conference at the Istana today. This is VP Harris’s first official visit to Singapore. Posted by Lee Hsien Loong on Sunday, August 22, 2021

新加坡和美国计划完成大量实质合作成果，进一步巩固两国的合作关系，李显龙总理有信心，两国长期多方面的双边关系，将能够继续得到加强。

李总理周一（8月23日）在总统府和来访的美国副总统哈里斯会面，两人随后一同召开记者会。

李总理在记者会上说，新美双方上午进行了高质量的讨论，重申了两国牢固而且持久的伙伴关系，新加坡也感谢美国在亚太区域，特别是东南亚扮演积极角色。

两国也重申支持在本区域维持一个稳定的、以规则为基础的国际秩序，让各国都能在和平的方式下竞争与合作，共同繁荣。

哈里斯来访之前的一个月，美国国防部长奥斯汀也对本区域进行访问。李总理说，“这强调了美国政府对本区域的承诺，也凸显了美国在东南亚的战略和经济利益。”

他说，新美两国的双边合作，建立在区域与多边合作的基础上。新加坡赞赏美国参与亚细安以及亚洲区域论坛、亚细安国防部长扩大会议以及亚太经济合作组织等区域论坛的做法。

他指出，新美两国的经济合作充满活力，双边的贸易也是平衡的，而且实现了互惠互利。

“2004年的新美自由贸易协定是美国与亚洲国家缔结的第一个自贸协定……自那时候以来双边贸易增加了一倍多，新加坡也是美国第二大亚洲投资方，直接投资累计超过650亿美元。新加坡对美投资和美国对新加坡的出口，支持了超过 25万个美国工作岗位。”

李总理也说，如今在新加坡运作的美国公司近5500 家，美国是新加坡最大的外国投资方，直接投资累计 3150 亿美元（约4300亿新元），超过美国在中国、印度和韩国的投资总和。

在安全合作上，美国70多年来在国防和安全方面在本区域发挥了重要的建设性作用。“作为美国的主要安全合作伙伴，新加坡无论在言在行，都支持了美国在本区域保持强有力的存在。”

李总理指出，新美两国在跨国问题上也有着密切的合作，其中包括恐怖主义、网络安全和反核扩散等领域。“新加坡是第一个向打击伊斯兰国这个恐怖组织的全球联盟贡献人员和配备的东南亚国家，美国是新加坡新成立的多边反恐信息设施伙伴国，我们的情报和执法机构也定期举行对话。”

李总理也对美国支持新加坡在亚利桑那州和爱达荷州的训练分遣队表示感谢。