新美将在多个领域启动新的合作

PM Lee Hsien Loong at the Joint Press Conference with US VP Kamala Harris on 23 August 2021 #FBLive: PM Lee Hsien Loong and US Vice President Kamala Harris held a joint press conference at the Istana today. This is VP Harris’s first official visit to Singapore. Posted by Lee Hsien Loong on Sunday, August 22, 2021

新美双方将把过去签订的“合作平台谅解备忘录”提升为新的增长和创新伙伴关系。李显龙总理说：“我们期待谅解备忘录的磋商早日完成，并且扩大在先进制造和数码化领域的合作。”

新加坡和美国多年来已经在商贸和防务方面有着深远的合作，在两国建交55周年之际，李总理周一（8月23日）在与到访的美国副总统哈里斯联合主持的记者会上说，他乐见双方接下来将启动的新合作领域。这包括网络安全、气候、经济、疫情以及太空领域的合作。

在网络安全方面，新加坡的网络、国防和金融机构和美方对等机构签署了三项协议，加强在关键技术、关键基础设施保护、数据安全和最佳实践共享方面的合作。双方也会在区域网络能力建设和国际网络政策方面展开合作，以支持基于规则的多边网络空间秩序。

在气候合作方面，新加坡和美国将启动气候伙伴关系，重点关注碳信用、绿色商品、服务于科技等方面的解决方案，以实现环境保护的目标和加强在气候行动、环境治理、可持续发展等领域的合作。

李总理指出，两国在气候领域的合作将在绿色增长领域创造良好的就业机会。

他也说，新美双方对联手建设智慧城市能力感到高兴。“这将促进专业交流，并加强与东南亚城市在绿色建筑标准方面的合作。”

在经济合作方面，新加坡和美国将举行供应链对话。李总理对此表示欢迎，“我们非常乐意扩大合作，以加强供应链的坚韧性。”

在疫情合作方面，新美双方将在基因组测序和流行病情报方面开展合作。这将加强对新的冠病变种毒株的识别工作，以及在新流行病出现时，增强区域的准备工作。

李总理也说，他很高兴看到新美双方将在太空展开合作，共同探索这个新的疆域。