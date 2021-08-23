新加坡将提供A330军机协助难民撤离阿富汗

新加坡将派出A330多用途添油运输军机，协助美国在阿富汗执行难民撤离任务，美方已经接受我国的协助。

李显龙总理周一（8月23日）与来访的美国副总统哈里斯一同主持记者会时，做出这项宣布。

总理说，世界各国都在密切关注阿富汗局势的发展，尤其是平民的安全与保障，他希望各方都能够合作确保这一点。

哈里斯在记者会上表示接受新加坡的协助。她说：“我感谢李总理为协助美国从阿富汗撤离所做的非常慷慨的提议。我们期待着就这些问题进行后续讨论。”

美国国防部日前已经根据一项很少被援引的法律，征用美国六家航空公司的18架飞机，协助从阿富汗的撤离行动。

李总理也指出，新加坡对阿富汗的情况并不陌生，新加坡武装部队曾经向阿富汗部署人员支持“国际安全援助部队”（ISAF）的任务，也曾经派出工程队支援当地人重建国家的工作。

“我们会这么做是因为阿富汗是全球打击极端主义、恐怖主义的关键前线，极端思想和势力从那个地区扩散到本区域，对新加坡的安全造成威胁。”

曾经策划在本地发动恐怖袭击的回教祈祷团，就和在阿富汗的卡伊达组织有直接联系。

李总理也说，他理解拜登总统从阿富汗撤军的理由。“拜登政府继承了一个非常艰巨的局面，美国在阿富汗付出了大量鲜血和财富，但因为该地区复杂的历史、地理和族群因素，这是非常难以完成的任务。”

他也说：“美国的干预，在过去20年阻止了恐怖组织利用阿富汗作为安全基地，对此，新加坡心存感激。”

李总理也说，新加坡希望阿富汗不会再度成为恐怖主义的中心，接下来更重要的是，美国要如何在亚太地区重新定位，与更广泛的区域互动，以及继续打击恐怖主义。“因为这将决定各国如何看美国的全球优先事项以及其战略意向。”