SMRT地铁业务三年来首次转亏为盈 净利达2390万元

SMRT“改善法”计划初见成效，加上政府雇佣补贴计划的薪金补贴，SMRT地铁业务三年来首次转亏为盈，截至今年3月底的2021财年净利达2390万元。

SMRT今天（8月23日）在最新公布的2020/2021年报中透露，地铁业务2021财年营收从上财年的7亿5470万元跌至5亿9980万元，跌幅达20.5％。这也是SMRT在2016年10月31日从新加坡交易所出牌，成为淡马锡控股独资子公司后，营收最低的一次。

年报指出，营收下滑，主要是受冠病疫情所致，包括地铁搭客人次下跌，以及须为零售租户提供租金减免。

不过，地铁业务的净利却是三年来首次转亏为盈，达2390万元。SMRT地铁是在2018财年首次蒙受亏损，金额达8590万元。2019财年的亏损进一步激增至1亿5530万元。去年的亏损则显著缩小到1980万元。

SMRT总裁梁建鸿说，确保财务可持续对SMRT至关重要，这样才有资源支持本地的公共交通服务及公司的转型与发展计划。新地铁融资框架让SMRT少了资产更新的财务负担，地铁可靠度奖励计划也鼓励业者达到更高的可靠度和运作表现。

他提到，SMRT地铁通过政府雇佣补贴计划获得约1亿6300万元的薪金补贴，加上公司通过“改善法”（Kaizen）计划省下的成本，促使公司的税前盈利得以改善。



SMRT主席佘文民说，SMRT没有幸免于疫情的负面经济影响。财务可持续是确保公交业者能将车资维持在可负担水平，又能为乘客提供优质服务的关键。SMRT持续和监管机构和利益相关者商谈，以达到财务可持续性。

期间，SMRT也在改善工作流程，提升技能，以在疫情后能已更强的姿态出击。SMRT地铁董事局也本着团结一致的精神，将费用降低10%，高级管理层也将薪水减少多达5％，花红也减少半个月。