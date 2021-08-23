雇主收短信告发女佣食物放经血

深夜突接到不明简讯告发女佣在家人饮食中掺入经血与尿液，男雇主通过简讯头像惊悉是女佣男友，马上到警署报案。

zaobao.sg去年底报道，被告是来自菲律宾的卡纳雷斯（43岁）。她面对一项恶作剧的控状，指她2018年12月在盛港康埔桦通道一个组屋单位内，将自己的经血及尿液加入雇主一家的食物内。被控后被告原本要认罪，之后却改口不承认罪行，案件因此进入审讯。

今早（8月23日）最先供证的案发时女佣的男雇主。他表示，女佣在2017年5月开始为他们一家工作。他们一家五口，包括自己、妻子、岳母、5岁的女儿和1岁的儿子。女佣的职责包括照顾两名孩子与为全家人烹煮三餐。

男雇主说家人对女佣大致上没什么意见，女佣多数时候也是名称职的员工，但双方有时会发生口角，而原因是由于女佣星期天放假出门后迟回家。他们希望女佣能早点回来，因为女佣常出门12小时，超出说好的八小时。

在叙述如何知道女佣罪行时，男雇主说在2019年12月15日深夜11时14分接到不明简讯，简讯内容指女佣在家人饮食中掺入经血与尿液。

“虽然不认得发简讯的电话号码，但我通过发简讯人的头像认得是女佣的男友。女佣曾在2018年时给我和妻子看过男友的照片，所以我认得他。”

他表示感到震惊，而当时女佣已在房内，他认为女佣已睡着，于是立刻就到盛港邻里警署报案。警员过后则抵达家中将女佣叫醒然后审问她。

男雇主承认他并不知道女佣是何时做过这些事，完全是通过简讯内容才得知。但女佣之后在他询问下坦承，曾在食物掺入经血与尿液一次。

案件下午续审。