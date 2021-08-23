三层楼高大树突倒 压坏有盖走廊阻车道

连日刮风急雨，巴西立一棵三层楼高大树不知何故倒下，压坏有盖走廊，还把整条马路“封锁”。

这起事故发生在昨日（8月22日）清晨时间，地点在巴西立8通道和53街交界处附近，倒下的大树也直接阻挡了53街的双向车道。

根据内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天（22日）早上约8时在面簿的贴文，“巴西立8通道和巴西立53街交界处一棵树连根拔起倒下，所幸没有人受伤，但整条道路被阻挡，正等大树被移走。警察也在场协助。”

也是白沙－榜鹅集选区议员的陈国明上载多张照片，照片可见路面湿漉漉，大树连根被吹倒压在有盖走廊上，横跨两条车道。

根据照片，倒下的大树直径约半米，其根部似乎没有被蛀蚀的迹象，相信是树根抓力不足，才会在风雨中倒下。

承包商过后派人到场清除大树，数量警车也在场维护交通秩序。

昨晚8时左右，陈国明更新留言表示，工作人员已将倒下的大树清除，承包商隔天会再来确保该路段完全恢复。他提醒：“开车或走路过的人一定要注意安全，不要进入警戒区。”

根据《联合晚报》今年2月的一篇报道显示，国家公园局目前管理约600万棵树。

当局每隔六个月至24个月都会检查树木，恶劣天气期间工作人员会加强检查工作，以减少树倒风险。

树倒或树干断落事件20年来锐减约90%，从2001年的约3100起，跌至2020年的340起左右。