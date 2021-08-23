雀巢扩大新加坡的研发中心 并成立区域研发加速器

雀巢（Nestle）扩大在新加坡的研发中心，并成立新的区域研发加速器，加速推动食品科技创新，将产品创意发想至商业化的时间缩短至六个月。

这与新加坡政府致力于促进本地更多研发密集的经济活动，以及鼓励国人过更健康的生活的目标一致。

贸工部长颜金勇今天（8月23日）出席活动演讲时说，政府在2019年拨款1亿4400万元，支持与食品有关的研发计划，例如可持续的食品生产以及研发替代蛋白质。

颜金勇指出，消费者愈来愈重视健康。“我们甚至在冠病疫情之前就观察到了这种趋势。消费者也越来越关注可持续发展，更多人寻找植物替代品，以及对环境友善的包装技术。”

除了植物蛋白质，雀巢的研发中心也发展出可生物降解（biodegradable）的包装，以及为副产品增值，即回收和利用通常成为废弃物的食品副产品。

颜金勇说，雀巢对可持续发展的关注与今年早些时候我国推出2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）的策略一致。

雀巢在全球23个地点拥有研发中心，新加坡的研发中心是雀巢在亚洲最大的研发中心。该中心于1980年成立，原定去年庆祝40周年，因疫情延至今年。

位于新加坡的研发中心不仅为本地市场服务，也为快速增长的亚洲市场服务。

颜金勇说：“展望未来，据我了解，雀巢计划加强在植物肉类方面的能力，并落实在地化，以抓住亚洲不断增长的市场。”

加上最近Eat JUST、Proterra、ADM、Buhler和Givaudan等公司也在我国投资，颜金勇相信，雀巢的努力将进一步提高新加坡作为替代蛋白质创新领导者的地位。

雀巢同时推出新的区域研发加速器，这是雀巢全球研发加速器的一部分。它为起步公司、教育机构和雀巢不同的业务部门提供了一个平台，在六个月内开发和测试新的产品概念。

加速器的目标是推动食品科技创新，特别是乳制品和植物乳制替代品的创新。

通过此平台，起步公司和教育机构将有机会接触到雀巢的研发专家，使用雀巢的中小型生产设备，加速扩大产品的生产规模，以便在真实的市场条件下发布和测试。

雀巢也和凯德集团（Capitaland）合作，在中央商业区为这些公司提供共享工作空间。

颜金勇指出，这是私人企业自下而上（ground-up）所推动的计划，能对更大的企业生态系统产生良好的外溢效应。