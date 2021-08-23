劳资政三方发布职场指导原则 鼓励所有雇主实行“接种或定期检测“计划

从10月起，政府规定特定领域实行“接种或定期检测”（简称VoRT）计划，未接种的职员得定期检测。劳资政三方鼓励所有雇主响应，公共服务署将带头实行。

政府目前规定得实行VoRT计划的领域包括，医疗护理、护老服务，服务12岁及以下孩童的领域、高风险领域如餐饮、健身和个人美容服务业者。

劳资政三方今天（8月23日）发布新的职场指导原则，呼吁所有雇主为现有员工和新入职的员工实行VoRT。

为了降低冠病在职场传播的风险，雇主应安排未接种的职员接受检测，频率可参考卫生部的指导原则，即每周两次。快速简易检测或聚合酶链式反应（PCR）检测都可被接受。

雇主也可要求未接种的职员在工作场所参加活动时接受活动前检测，或以小组形式参与活动，尤其当活动期间有除下口罩的情况。

虽然雇主可以在实行定期检测的情况下，继续调派未接种员工进行较高风险的工作，但他们也可选择重新安排职员进行其他低风险的职务。职务须符合雇员的经验与技能，以及公司现有的调任政策。如果公司没有这类政策，调任的条款得获得雇主与雇员双方同意。

雇主也可以实行其他职场安全措施，但措施必须合理，且以保持业务运作和员工安全为由。

检测费用方面，雇主可以要求符合接种条件但未接种的员工承担相关的检测、居家通知住宿等费用。

由于未接种者患病后能出院的时期，以及隔离的时期都可能比已接种者来得久，这类雇员碰到这种情况时，未必能动用所有的有薪假。若年假已用尽，雇主可要求员工放无薪假。雇主也可以不为这些员工提供与冠病有关的医药福利。

但雇主不能单凭员工的接种状态，解雇或威胁解雇员工，也不能在未征求员工的同意下让员工放长期的无薪假。

劳资政呼吁雇主向员工表明，以接种状态区分的职场措施。雇主也可要求员工提供接种状态的证明。

同时，雇主应鼓励还未接种的员工这么做，包括让他们请时假去接种疫苗，或在接种后出现状况时提供额外的有薪病假。