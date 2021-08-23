亚太股市普遍回弹 海指则回跌0.5％

上周全周受疫情和中国经济放缓担忧的冲击而猛跌的亚太股市，今天（8月23日星期一）普遍回弹，但新加坡股市继续受压下跌，而新交所（SGX）股票的交易备受瞩目。首尔、东京、上海和香港股市的涨幅在1％至1.8％。

反映新加坡蓝筹股走势的海峡时报指数今天闭市报3087.56点，跌15.19点或0.49％。海指上周五领先回弹，全周仍挫跌近2％。

资深股票经纪冯施钧受访时指出，正如其他亚洲股市，新加坡股市早盘的上涨是上周大跌后的回弹。不过，市场继续担心中国经济和管制收紧的影响。

整体股市交易量13亿3000万股，总值12亿1000万元。上升股209只，下跌股262只。

蓝筹股跌多升少，其中，新交所的股价跌幅最大，全天猛跌4.37％或47分，闭市报10.30元，交易异常活跃，交易总值接近1亿1000万元，全场居冠，市场担心它的富时中国A50股指期货将受香港竞争的影响。香港交易所已获准推出A股指数期货，上周五与MSCI股市签约推出基于MSCI中国A50股指的期货。

涨幅最大的海指成份股是扬子江船业（Yangzijiang），该股今天涨3.50％，闭市报1.48元，交易量和交易总值都位居全场十大之列。

其他个股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）今天股价劲涨3.88％至0.107元。它发售附加股集资15亿元的计划，在今天下午的特别股东大会上高票通过，支持率达98.05％。集团因此将以每两股配售三股的比例发售可弃权附加股，发售价为每股8分。

胜科海事早前说，集资15亿元是为了满足集团至少到2022年底的预估运营资金需求。“2022年之后是否须要进一步集资，将取决于届时的情况。”