新加坡企业在非洲的项目 五年增加一倍

在过去五年，新加坡企业在非洲推展的项目增加了一倍。许多项目是在资讯通信媒体（ICM）、城市基础建设和食品行业。

尽管全球笼罩在冠病疫情之中，新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）于去年在非洲促成的企业项目，比2019年增加了20％。

企发局指出，冠病疫情加速了当地对数码解决方案的需求，为新加坡企业带来新商机。今年首六个月，将近半数由企发局促成的项目涉及金融科技、区块链和人工智能。

在2021年非洲—新加坡商业论坛（Africa Singapore Business Forum，简称ASBF）上，由新加坡企业和他们的非洲伙伴所签订的18份合作备忘录（MOU），将近一半与科技相关。

新加坡企业发展局主席王文辉今天（8月23日）在论坛致欢迎词时说：“冠病疫情提醒了我们，新加坡市场的局限，并突显了在海外建立业务的重要。虽然东南亚和中国因为距离和熟悉程度，是新加坡企业向外拓展的自然选择，但非洲等其他市场也提供了尚未开发的机会。”

于今年1月1日生效的非洲大陆自由贸易协定（African Continental Free Trade Area，简称AfCFTA），成为世界上最大的自由贸易区。根据该协定所联合的国家数量，其国内生产总值合计为3万亿美元（约4.08万亿新元），是一个拥有12亿消费者的单一市场。

制造业者将有足够诱因在非洲建立工厂，为当地市场生产所需的产品。例如受到冠病疫情影响，当地对药品和医疗消耗品的需求预计将增长。目前，非洲80％以上的药品和医疗消耗品都是进口的。

新加坡医疗产品制造商Ras Pharma & Biochem，将协助总部在加纳（Ghana）的Merchant Company of West Africa，在加纳建立一家供应药品的工厂。

由企发局举办的非洲—新加坡商业论坛于今年和明天进行。