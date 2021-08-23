华文媒体集团两作品获亚洲数码媒体奖银奖

以多媒体为媒介推出创新内容，华文媒体集团的数码内容得到国际同行的高度肯定，早报骑行私房路线系列互动视频和专为小学生推出的《拇指兵团》系列动画，在今年的亚洲数码媒体奖双双荣获银奖。

世界报业和新闻出版总协会（WAN-IFRA）今天（8月23日）公布年度亚洲数码媒体奖得奖名单，zaobao.sg制作的早报骑行私房路线系列视频荣获最佳网络视频（含虚拟现实）类别银奖， 科学动画视频系列《拇指兵团》则获得最佳受众参与奖银奖。

对于集团的数码内容再次获得肯定，华文媒体集团社长李慧玲表示欣慰。她说，zaobao.sg在疫情期间为制作资讯丰富且具有趣味性的内容付出的努力获得了认可，尤其是在疫情期间制作的让读者有参与感的早报骑行私房路线系列视频。

“我也很欣慰看到我们的学生刊物使用动画来提升学习的趣味性，并且受到媒体界专业人士的肯定。”

早报骑行私房路线系列视频贴近民生，设计了四条总共100公里的骑行路线，让读者徒步或骑脚踏车，浏览新加坡人文与自然风景。整个系列包括文字、解说视频与互动地图，多平台接触读者和用户。

该系列的主要策划者、 华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅说：“疫情期间不能出国，很多人都在岛国探索，发现美丽的人文风景就在身边。这段期间，我们也发现新加坡的公园连道做得很好，网络很密，非常适合骑车或徒步，于是计划做这个早报骑行系列。”

她表示这次得奖提振了早报数码内容制作团队的信心，下来会构思和制作更多这类内容。

《拇指兵团》由小学生双周刊《大拇指》推出，通过主人翁“大拇指”的历险故事，除了让学生学习自然科学的奥妙，也能同时学习华文。

为加强互动，制作团队在刊物和网站上，设计了相应的练习活动，并与S.E.A海洋馆联办中英双语的线上深海探险工作坊，吸引超过220名小学生参与。

亚洲数码媒体奖是一个年度奖项，旨在表扬通过数码媒体工具积极应对新闻消费变化的出版商。

新加坡报业控股共获得两金四银，成为今年亚洲数码媒体奖的大赢家。英文媒体《海峡时报》网站凭借回顾过去175年报纸头条的专题报道，以及和新加坡旅游局合作的视频系列，赢得两金一银；《每日新闻》（Berita Harian）网站的翻译工具则获得“最佳新闻素养”银奖。