王乙康：本月初冠病病例较多但接种者较少 最近多数死亡病例在当时染病

文 /
许翔宇

发布 / 2021年8月23日 10:13 PM

更新 / 2021年8月23日 10:15 PM

卫生部长王乙康指出，本月多数死亡病例是在本月初感染病毒，当时本地每日本土病例较多，而完成疫苗接种的人相对较少。（档案照）
卫生部长王乙康指出，本月多数死亡病例是在本月初感染病毒，当时本地每日本土病例较多，而完成疫苗接种的人相对较少。（档案照）

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我国近期的冠病死亡病例增加，单在本月就有12起。卫生部长王乙康指出，本月多数死亡病例是在本月初感染病毒，当时本地每日本土病例较多，而完成疫苗接种的人相对较少。

王乙康在今晚（8月23日）发布的面簿贴文中，上载一个显示死亡病例和加护病房重症病例染病日期的图表。

他指出，许多人对最近出现多起冠病死亡病例感到担忧，卫生部为了进一步了解情况，制作了上述图表。

王乙康说，图表显示，最近因冠病死亡的病人，多数是本月较早时候染病。当时，我国每日有较多病例，而已接种疫苗的人较少。本月因冠病逝世的12名病人，11人还未完成疫苗接种。

“接种疫苗依然很重要。我碰过不少居民因为患有其他病症，或体弱多病，对接种疫苗感到担忧。很多时候，这些群体尤其需要接种疫苗，因为他们一旦感染冠病，患上重症的几率更高。”

王乙康也呼呼，如果对接种疫苗存有疑虑，应该征求医生的意见。

截至昨天，本地有49人因冠病并发症逝世。

　　

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