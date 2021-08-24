周二开盘可关注的股票

（早报讯）三大美国股指周一收涨，标普500和纳指连涨三日。辉瑞和BioNTech联合研发的疫苗成为首款得到美国监管方全面使用授权的疫苗，提振了市场的乐观情绪

标普收涨0.85%，报4479.53点，创7月23日以来最大收盘涨幅；纳指收涨1.55%，报14942.65点。道指收涨35335.71点，涨幅0.61%。

新加坡海峡时报指数周一闭市报3087.56点，跌15.19点或0.49％。

以下是今日开盘可关注的股票。