周二开盘可关注的股票

（早报讯）三大美国股指周一收涨，标普500和纳指连涨三日。辉瑞和BioNTech联合研发的疫苗成为首款得到美国监管方全面使用授权的疫苗，提振了市场的乐观情绪
标普收涨0.85%，报4479.53点，创7月23日以来最大收盘涨幅；纳指收涨1.55%，报14942.65点。道指收涨35335.71点，涨幅0.61%。
新加坡海峡时报指数周一闭市报3087.56点，跌15.19点或0.49％。
以下是今日开盘可关注的股票。
- ESR房地产投资信托（ESR-REIT）完成附加单位发行和私下配售，附加单位获得3.6倍认购率，筹集4960万元资金，私下配售则筹集1亿元资金。
- 宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）发行2亿5000万元永久证券，票息率5.375%。
- 欧圣集团（Oceanus）宣布采取战略行动加速进军中国市场，它新成立的一家子公司已受委成为华润集团（China Resources）旗下食品公司的分销商，并将获得一个中国财团提供融资支持。另一方面，欧圣集团正就它8月13日时申请脱离新交所观察名单之事，与新交所监管公司紧密沟通。
- 新加坡缅甸投资公司（Singapore Myanmar Investco，简称SMI）宣布进军加密货币挖矿服务，订购了800台挖矿机。
- HC外科（HC Surgical Specialists）以900万元收购了Jason Lim Endoscopy and Surgery的剩余49%股权，后者称为集团的全资子公司。
- IFS资本（IFS Capital）和PrimeRevenue达成谅解备忘录，计划借助后者的科技平台支持东南亚大型和中型企业的供应链融资。