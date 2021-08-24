全岛下倾盆大雨 武吉知马上段多处淹水

（视频由读者提供）

全岛今早（8月24日）下倾盆大雨，武吉知马上段一带多处淹水包括杜尼安路（Dunearn Road）、武吉知马路靠近阿尔柏王园（King Albert Park）、永康（Eng Kong）与道义（Toh Yi）一带。

荷兰—武吉知马集选区国会议员沈颖今早11时在面簿发贴文，指获居民与志工发送上述地方发生突发性淹水的照片，呼吁驾驶者与路人小心。

《新明日报》也陆续接获许多读者发来照片，道路积水、行人涉水行走，许多车辆都必须缓慢行驶。

公用事业局下午1时41分发布面簿贴文说，森那美中心（Sime Darby）和明才园（Binjai Park）之间的杜尼安路在上午10时08分发生突发性淹水，车辆无法通行。公用事业局派了快速反应团队到场封锁部分路段，并帮忙指挥交通。突发性淹水在早上10时50分消退。

公用事业局派了快速反应团队到场封锁部分路段，并帮忙指挥交通。（取自公共事业局面簿）

公用事业局表示，今早7时50分至10时40分之间，武吉班让路录得159.8毫米的降雨，这是我国西部今早最高的记录。这相当于新加坡8月平均降雨量的109%。雨量之大，也使它列入了自1981年以来单日降雨量最高0.5%的记录内。