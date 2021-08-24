哈里斯：美国打算当亚太经济合作组织会议东道主

（早报讯）美国主动提出在2023年承办亚太经济合作组织会议（APEC），以加强与亚太的经济联系，并携手应对气候危机和疫情等挑战。

美国副总统哈里斯今天（8月24日）在美国驻新加坡大使馆和新加坡李光耀公共政策学院举办的一场活动上发表演讲，作出以上宣布。

她说，美国长期以来一直与亚洲和拉丁美洲的伙伴合作，以建立一个促进集体经济繁荣的互联互通区域。

议程的一个重要部分与应对气候危机有关。哈里斯说，美国的愿景包括投资塑造清洁能源未来和建设具韧性的社会。“美国和新加坡的关系以及我们昨天宣布的气候伙伴关系，将侧重在可持续金融，这是我们在这方面做出努力的其中一个例子。我们致力于共同努力。”

她说，东南亚国家尤其了解气候变化的影响，各种天灾已造成许多伤亡和破坏生计。

“在这个相互关联的世界中，气候问题影响我们所有人，它需要集体愿景，需要集体行动来解决。”

拜登政府另一个重点课题是应对疫情。哈里斯指出，她和拜登上任时，不仅决心要为自己国家人民接种冠病疫苗，也要为全球提供安全有效的疫苗。

至今，美国已向全球运送1亿1000万剂疫苗，当中有2300万剂运至东南亚。哈里斯强调，这些疫苗都是免费捐赠的，没有任何附加条件。

“对我们来说，这悠关拯救生命，也是应该做的。展望未来，我们的愿景是建立一个全球卫生安全得到加强、可以及早发现和攻克新病毒的世界，而我们正在采取行动让这样的未来成为现实。”