哈里斯：美国参与印太不针对任何一个国家

（早报讯）美国副总统哈里斯重申，美国将追求自由开放的印太地区，促进美国及其伙伴和盟友的利益；但她表明，美国在东南亚和印太的参与，不是为针对任何一个国家，也并非要任何人选边。

正在新加坡访问的哈里斯，今早在美国驻新加坡大使馆和新加坡国立大学李光耀公共政策学院举办的一场活动上发表演讲。

她在阐述美国对印太地区的重视时说，与新加坡、东南亚和整个印太的伙伴关系，对美国而言是重中之重，美国是印太地区引以为豪的一部分，该地区对美国的安全和繁荣也至关重要。

哈里斯说：“美国长久以来就提出了和平与稳定的远景，海上自由、商贸畅通、促进人权、承诺基于国际规则的秩序，并认识到我们的共同利益不是零和。”

她重申美国对这个愿景的承诺，强调会继续加强该愿景，确保它能应对今日和未来的挑战。

为此，美国会投资时间和精力，加强与新加坡、越南等重要伙伴的关系。哈里斯形容：“我们的伙伴关系将以坦诚、开放、包容、利益共享和互利为基础。美国将追求一个自由开放的印太地区，以促进我们以及我们的伙伴和盟友的利益。”

除了深化双边关系，哈里斯也称，美国会同亚细安等机构展开多边合作，并与四方安全对话机制（Quad）、美国-湄公河伙伴关系（US-Mekong Partnership）等新兴的、以结果为导向的团体合作。

哈里斯也在演讲中，批评北京“仍然在胁迫、恫吓和声称对南中国海的绝大部分拥有主权”。她说，这些非法（unlawful）的主张已在2016年的仲裁案中被驳回，“北京的行为继续破坏基于规则的秩序，并威胁（其他）国家主权。”

她说：“面对这些威胁，美国会与我们的盟友和伙伴站在一起。”

不过，哈里斯紧接着表明：“我们在东南亚和印太的参与，不是针对任何一个国家，也不是为了让任何人在国家之间做出选择。相反，这是为了推进我们对在该地区的参与及合作的一个乐观愿景，我们的经济愿景是其中关键一部分。”