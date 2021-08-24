兀兰一客工宿舍59起病例 专家不排除客工是二度染疫

（早报讯）同个客工宿舍突然出现59起病例，专家不排除客工是二度染疫，但相信他们已接种，所以症状轻微或没有症状。

昨天新增94起本土冠病病例，其中59起与North Coast Lodge客工宿舍有关。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授指出，客工有接受轮流定期检测（RRT），这次爆发这么多病例，跟去年出现的情况类似，但这次不是静静地传播，而是可以通过定期检测侦查出。

淡马亚教授认为，客工二度染疫是可能的，因为过去已有宿舍出现二度染疫的情况。

“必须知道客工的血清测试情况，这很重要，因为这对整个社区来说起重大影响。血清测试将让我们知道客工是否是二度染疫。”

虽然没有客工接种的详情，包括有多少人接受两剂和两剂疫苗，但他根据卫生部本月22日和23日的文告，认为接种后染疫的客工应该占显著部分。

他认为，多数是无症状感染者。如今已知现有疫苗能高度有效地预防严重疾病，也就是接种后即使染疫，也只是出现轻微或完全没有症状。

传染病专家梁浩楠医生也相信，多数客工已接种。

“二度染疫的风险非常高。根据英国和丹麦的情况，在接种的三到六个月，二度感染同个病毒株的风险是15％至20％。

“不过，这是不同的病毒株，风险更高。过去的感染或接种并不涉及德尔塔（Delta）变种病毒。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授说，宿舍空间小，人口众多，爆发案例不让人感到惊讶，尤其是如果涉及德尔塔（Delta）变种病毒的话。

据他了解，住宿舍的客工接种率高达90%，剩余未接种的原因不详，可能有其他健康因素。

“重点不是这些（客工病例）是不是首次感染或二度感染，而是客工感染后的情况如何？

“如果他们只是出现轻微或毫无症状，是因为经过集体检测中才确诊的话，那么就证明免疫系统因为接种的关系，已在对抗病毒。”

梁浩楠医生：无关联病例最让人担心

最让梁浩楠医生忧心的是，昨天有19起无关联的病例，“整体确诊数据虽下降，但公众面对的威胁和风险，并没有因为数据的下降而降低。”

他指出，如果案例是有关联的，至少知道感染的源头，“无关联意味着我们知道有未知，这对人口极端危险。”

“我更担心无关联的病例。如果知道我们的敌人，我们可以控制它。

“无关联意味着不知道敌人。看不到的敌人是最危险的敌人。即使打了100场战争，100场也可能都输掉。”